"Ювентус" – "Аталанта": онлайн битвы лучших команд чемпионата Италии

Сегодня, 11 июля, в центральном матче 32-го тура чемпионата Италии раненый лидер Серии А "Ювентус" примет набравшую отличный ход "Аталанту", за которую выступает украинец Руслан Малиновский. Поединок в Турине начнется в 22:45 по Киеву. И поскольку бергамцы сейчас ведут борьбу за второе место, на "Альянц Стэдиуме" ожидается настоящая битва. А наш сайт проведет мультимедийный онлайн встречи с яркими фото и комментариями.

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"Ювентус" – "Аталанта"

Лидер чемпионата Италии "Ювентус" хоть и опережает ближайшего преследователя "Лацио" на семь очков, подходит к матчу с "Аталантой" не в лучшем настроении после тяжелого поражения от "Милана" – 2:4. Тем более, что туринцы вели со счетом 2:0, но ухитрились потерять концентрацию и лишиться победы. К тому же пресса не устает трубить о конфликте между тренером "зебр" Маурицио Сарри и звезде команды Криштиану Роналду, подливая масла в огонь.

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"Аталанта" же будет играть после девяти побед подряд в чемпионате Италии, хотя последние встречи давались бергамцам нелегко. Команда Гасперини демонстрирует агрессивный атакующий футбол и на данный момент выглядит сильнее "Лацио" и "Интера". Пока "Королева провинциалов" идет третьей в таблице, но до римлян всего два очка, и она выглядит фаворитом битвы за второе место.

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Кадровые потери

"Ювентусу" в поединке не помогут Джорджо Кьеллини и Алекс Сандро, которые восстанавливаются после травм. "Алекс выбыл на 10 дней, поэтому его возвращение в команду происходит быстрее. Что же касается Джорджио, то он проделал долгий путь, и у него были определенные проблемы после перерыва на карантин, потому что пребывание дома сказалось на нем не лучшим образом", – отметил тренер "Юве" Сарри. Зато после дисквалификации возвращается Пауло Дибала.

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Пауло Дибала оформил дубль / Фото: Reuters

У "Аталанты" под вопросом участие в матче только одного игрока – полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. У 27-летнего футболиста возникли определенные проблемы с коленом – сообщает Calcio Atalanta.

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

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Смотрите историю противостояний "Ювентуса" и "Аталанты"

При этом у "Аталанты" сейчас просто отличная победная серия во всех турнирах – 11 кряду, включая два выигрыша у испанской "Валенсии" в Лиге чемпионов. У "Ювентуса" не все так безоблачно – в последних десяти поединках случились три поражения, в том числе от "Наполи" в финале Кубка Италии.

Последние 10 матчей "Ювентуса" и "Аталанты"

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри: "Сейчас важный этап сезона. У "Аталанты" все хорошо. Они показывают хорошие результаты, особенно в гостевых играх. "Аталанта" действует агрессивно, использует высокий прессинг. Они играют быстро. Будет сложный матч. Важно демонстрировать последовательность в результатах. Сейчас у всех команд с этим проблемы. Коста? В последних матчах мы чувствовали, что Дуглас Коста – это наше важное усиление по ходу игры. Но очень важно то, насколько согласованно наша команда будет действовать в этой игре. Нужен порядок, потому что в тот момент, когда возникает возможность потери контроля над игрой, именно наличие порядка в команде становится важным аспектом".

Маурицио Сарри / Фото: Getty Images

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини: "Завтра нас ждет большая игра. Она будет основополагающей для нас в ожидании Лиги чемпионов и для понимания, насколько мы последовательны в нашем подходе. "Ювентус" — это еще один претендент на трофей. В этом матче мы сможем испытать тот вызов, который нас может ждать в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ". Мы подойдем к этой игре с вниманием и концентрацией. У "Ювентуса" есть желание и возможность выиграть еще одно скудетто. У нас была исключительная серия матчей как в плане результата, так и в плане игры. Осталось семь матчей. Это не так много, но очки сейчас значат еще больше. Лига чемпионов – это наша главная цель. Если мы сможем подняться выше, будет еще лучше".

Джан Пьеро Гасперини / Фото: Reuters

Прогнозы букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом встречи "Ювентус". Коэффициент на победу туринцев составляет 2.20, а на победу "Аталанты" он равен 3.15, на ничью – 3.75. Вероятность результата матча экспертами букмекерских контор рассчитана так: победа "Старой Синьоры" – 44%, ничья – 26%, победа бергамцев – 30%.

Что касается количества забитых мячей, то с вероятностью в 61% сегодня будет забито три гола или больше. Котировка на "больше 2,5 гола" составляет 1.55, а на "меньше 2,5 гола" – 2.45. Самый популярный счет поединка – ничья 1:1 – 6.50. Далее победа "Ювентуса" 2:1 – коэффициент 8.50. Забьет, вероятнее всего, Криштиану Роналду – 1.87. У форварда "Юве" уже 26 голов в Серии А в этом сезоне. У "Аталанты" главный претендент на гол Деван Сапата – 2.95.

Смотрите, как "Ювентус" и "Аталанта" играли раньше в этом сезоне

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