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"Ювентус" – "Аякс": онлайн ответного четвертьфинала Лиги чемпионов

Сегодня, 10:45

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами голов матча 1/4 финала ЛЧ


Ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов

Сегодня в Турине определится полуфиналист Лиги чемпионов. На шаг ближе к трофею станет ближе либо "Ювентус", либо "Аякс". Неделю назад в Амстердаме "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью – 1:1. На последней минуте первого тайма счет открыл Роналду, а на первой минуте второй половины игры Нерес поразил ворота туринцев.

После успешного вояжа в Амстердам, явный фаворит встречи итальянский клуб. Котировки на проход "Ювентуса" – 1.30, на проход "Аякса" – 3.35. Что касается сегодняшней игры, коэффициент на победу "Ювентуса" – 1.67, на ничью – 3.90, на победу "Аякса" – 5.25.

Кстати, победитель этого противостояния сыграет в 1/2 финала против "Манчестер Сити" или "Тоттенхэма"

"ЮВЕНТУС" – "АЯКС" – 0:0

Последние пять матчей:

  • "Юве" проходил дальше в 12 из 14 случаев, когда начинал двухматчевое противостояние в турнирах УЕФА с ничьей на выезде. 
  • "Аякс" вылетал в девяти из 12 случаев, когда начинал двухматчевое противостояние в турнирах УЕФА с домашней ничьей.

Тренировка "Ювентуса":

Ролик "Аякса" к матчу:

Ориентировочные составы
"Ювентус": Щенсны; Канселу, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро; Джан, Пьянич, Матюйди; Бернардески; Кен, Роналду.
Не сыграют: Манджукич (колено), Кьеллини (икроножная мышца), Касерес (бедро), Перин (плечо).
"Висят" на карточках: Бернардески, Матюйди.

"Аякс": Онана; Велтман, де Лихт, Блинд, Мазрауи; Шене, ван де Беек, де Йонг; Зиеш, Тадич, Нерес.
Не сыграют: Банде (икроножная мышца), Тальяфико (дисквалификация).
Под вопросом: де Йонг (задняя мышца бедра).
"Висят" на карточках: Блинд, де Йонг, де Лихт, Шене, ван де Беек, Зиеш.

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри:

"Результат первой встречи ничего не значит. Впереди отдельный матч, в котором надо сыграть с таким же настроем, с каким мы играли против "Атлетико". Мы должны уважать атаки "Аякса" и быть точными в своей игре. Я еще не решил, кто сыграет в атаке. Это могут быть Дибала или Кен, а, может, никто из них. Если Кен или Дибала появятся в "основе", значит, Де Шильо или Канселу останутся в запасе. Зависит от того, как я решу сыграть".

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хааг:

"Ювентус" – фаворит. Особенно после результата в Амстердаме. Но если мы сыграем хорошо, то сможем преодолеть любой барьер. То, как мы играем и тренируемся, вселяет в меня уверенность. Аллегри – очень грамотный специалист. Он определенно раздумывал, как можно изменить подход по сравнению с игрой на прошлой неделе. Нам следует улучшить свой тактический план. Приставлять человека к Криштиану Роналду мы не будем".

В 1973 году в финале Кубка чемпионов "Аякс" одолел "Ювентус" благодаря голу Джонни Репа. Спустя 23 года туринцы взяли реванш – 1:1 (Фабрицио Раванелли – Яри Литманен) в основное и дополнительное время и 4:2 в пользу итальянцев в серии пенальти. 

Интересно, что если "Ювентус" выйдет в полуфинал, то это будет третий раз за пять сезонов. "Аякс" не играл в полуфинале с сезона 1996/97, когда уступил как раз туринцам. 

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Тег Лига чемпионов, Ювентус Турин, Аякс Амстердам

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Сегодня|Спорт

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