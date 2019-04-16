"Ювентус" – "Аякс": прогноз букмекеров на поединок Лиги чемпионов

Эксперты считают, что Ювентус выиграет ответный поединок и пробьется в полуфинал ЛЧ

Матч "Ювентус" - "Аякс" в Лиге чемпионов пройдет во вторник. Фото: AFP

Сегодня "Ювентус" примет "Аякс" в ответной четвертьфинальной игре Лиги чемпионов. Неделю назад в Голландии команды сыграли вничью – 1:1, тогда на гол Криштиану Роналду хозяева ответили точным ударом Давида Нереса. Сегодняшний поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, а трансляция "Ювентус" – "Аякс" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна с фото и видео повторами голов.

"Юве" – фаворит поединка. Коэффициент на победу Роналду и компании равен 1.70, тогда как на победу гостей из Голландии можно сделать ставку с коэффициентом 5.30, а на ничью – 3.85. Котировки на выход в полуфинал турнира: 1.35 – 3.45 в пользу итальянского клуба. Таким образом, вероятность выхода "Ювентуса" в полуфинал Лиги чемпионов составляет 72 процента против 28-ми на "Аякс".

Интересно, что суммарная стоимость футболистов "Ювентуса" в два раза превышает ценник на состав "Аякса". Самый дорогой в составе "Ювентуса" – 25-летний аргентинский нападающий Пауло Дибала, которого оценили в 100 миллионов евро. У гостей самый дорогой – 21-летний полузащитник Френки Де Йонг, который достался клубу за 1 евро, а сейчас его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов.

Напомним, что смотреть матч "Ювентус" – "Аякс" в Лиге чемпионов можно на канале "Футбол 2" с 22:00.

Ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов

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