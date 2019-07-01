"Ювентус" бесплатно заполучил футболиста стоимостью 40 миллионов

Валлийский футболист подписал контракт с клубом еще в феврале, но присоединился только сейчас

Аарон Рэмзи. Фото: AFP

Новичок "Ювентуса" Аарон Рэмзи предстал в игровой форме своего нового клуба впервые после объявления о его переезде в Турин. "Ювентус" сообщил о переходе Рэмзи еще в феврале, но валлиец доиграл сезон в лондонском "Арсенале". После истечения контракта с лондонским клубом 1 июля Рэмзи опубликовал в Twitter свою фотографию в форме "Ювентуса" на сезон-2019/20 с подписью "официально".

Рэмзи являлся игроком "Арсенала" с 2008 года. В прошлом сезоне 28-летний футболист провел за клуб 40 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 8 голевых передач. Контракт Рэмзи с "Ювентусом" рассчитан на четыре года. Ориентировочная стоимость валлийца составляет 40 миллионов евро.

Последний гол Рэмзи в составе "Арсенала":

Отметим, что в ближайшее время "Ювентус" должен объявить о переходе еще одного футболиста на правах свободного агента. Бывший игрок "Пари-Сен-Жермен" Адриен Рабьо проходит медосмотр в клубе после чего подпишет контракт. СМИ сообщали, что француз будет зарабатывать 7 миллионов в год и еще 10 получит в качестве бонуса за подписание контракта.

Ранее стало известно, почему Буффон хочет вернуться в "Ювентус". Итальянский голкипер намерен побить абсолютный рекорд чемпионата Италии.

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