"Ювентус" хочет избавиться от футболиста, перенесшего операцию на сердце

Немецкий полузащитник может вернуться на родину, где им интересуется чемпион

Сами Хедира. Фото: AFP

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира летом может покинуть туринский клуб, сообщает Tutto Juve. Как утверждает источник, туринский клуб решил расторгнуть контракт с немецким футболистом, который имеет проблемы со здоровьем.

В конце апреля 32-летний игрок перенес операцию на колене и досрочно завершил сезон. По ходу сезона ему также была проведена операция на сердце. У 31-летнего немецкого футболиста ранее проявился нерегулярный пульс, что послужило причиной его отстранения от игры. Хедира прошел углубленное медобследование, которое выявило у него аритмию.

Отмечается, что немцем заинтересовались клубы английской Премьер-лиги, клубы МЛС и даже мюнхенская "Бавария".

За этот сезон 32-летний игрок провел 17 матчей в составе "старой сеньоры", в которых стал автором двух голов и сделал одну результативную передачу.

Ранее мы сообщали, что "Ювентус" договорился о контракте с Гвардиолой. Испанский тренер может возглавить чемпиона Италии во время межсезонья.

А перед этим знаменитый француз отказался возглавить "Ювентус" из-за чемпионов мира. Туринцы ищут замену ушедшему в отставку Массимилиано Аллегри.

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Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

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