"Ювентус" хочет избавиться от футболиста, перенесшего операцию на сердце
Немецкий полузащитник может вернуться на родину, где им интересуется чемпион
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира летом может покинуть туринский клуб, сообщает Tutto Juve. Как утверждает источник, туринский клуб решил расторгнуть контракт с немецким футболистом, который имеет проблемы со здоровьем.
В конце апреля 32-летний игрок перенес операцию на колене и досрочно завершил сезон. По ходу сезона ему также была проведена операция на сердце. У 31-летнего немецкого футболиста ранее проявился нерегулярный пульс, что послужило причиной его отстранения от игры. Хедира прошел углубленное медобследование, которое выявило у него аритмию.
Отмечается, что немцем заинтересовались клубы английской Премьер-лиги, клубы МЛС и даже мюнхенская "Бавария".
За этот сезон 32-летний игрок провел 17 матчей в составе "старой сеньоры", в которых стал автором двух голов и сделал одну результативную передачу.
Ранее мы сообщали, что "Ювентус" договорился о контракте с Гвардиолой. Испанский тренер может возглавить чемпиона Италии во время межсезонья.
А перед этим знаменитый француз отказался возглавить "Ювентус" из-за чемпионов мира. Туринцы ищут замену ушедшему в отставку Массимилиано Аллегри.
Криштиану Роналду ударил сына кубком во время празднования победы в чемпионате Италии:
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