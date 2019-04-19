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"Ювентус" хочет купить двух игроков "Фиорентины" за 120 млн евро

Сегодня, 22:04

На карандаше у туринского клуба нападающий Федерико Кьеза и защитник Никола Миленкович

Кьеза в нынешнем сезоне забил 12 голов
Кьеза в нынешнем сезоне забил 12 голов. Фото: Instagram

"Ювентус" намерен приобрести у "Фиорентины" двух лидеров команды: нападающего Федерико Кьезу и защитника Николу Миленковича. Как сообщает La Nazione, туринский клуб готов заплатить за 21-летнего итальянца и 21-летнего серба 120 млн евро. Отмечается, что за Кьезой "Ювентус" следит не первый год, а вот Миленкович привлек внимание бьянконери своей зрелой игрой в текущем сезоне.

В сезоне-2018/19 Кьеза забил 12 мячей и отдал 8 голевых передач в 34 матчах за "Фиорентину" во всех турнирах. Показатели Миленковича – 2 гола в 31 матче.

Напомним, что в этом сезоне "Ювентус" оформит очередное чемпионство в Италии. Однако клуб неожиданно вылетел из Лиги чемпионов. В ответном четвертьфинальном поединке на своем поле "Ювентус" проиграл "Аяксу" – 1:2, после ничьи в Амстердаме – 1:1.

Также появилась информация, что Роналду так огорчился вылету из Лиги чемпионов, что может покинуть "Ювентус". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" готов сменить клуб после следующего сезона, если итальянский гранд не усилится и не добьется успеха в Лиге чемпионов.

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Тег футбол, Ювентус Турин, Фиорентина

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sport24.ru

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