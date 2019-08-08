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"Ювентус" и "Манчестер Сити" обменялись игроками

Сегодня, 14:05

"Сити" усилил правый фланг перед закрытием трансферного окна в Англии

Жоау Канселу

Жоау Канселу / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити"

Итальянский "Ювентус" и Английский "Манчестер Сити" обменялись футболистами. В английский клуб перешел правый защитник Жоау Канселу, а в Турин перебрался его коллега по амплуа на поле Данило.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, 25-летний Канселу будет зарабатывать на "Этихаде" 4,5 миллиона евро за сезон. Сделка состоялась за 65 млн евро.

Зарплата 28-летнего латераля сборной Бразилии в Италии составит 3,5 млн евро в год, а контракт заключен до 2024 года. Он обошелся "Ювентусу" в 37 млн евро.

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Канселу провел в "Ювентусе" один сезон, туринцы выкупили его за 40 млн евро у "Валенсии". Данило оказался в "Сити" в 2017-м после трансфера из "Реала" за 35 миллионов евро.

Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" установил рекорд Англии – выиграл все трофеи за год. "Горожане" стали первым клубом, выигравшим чемпионат и три Кубка в Англии.

Также мы сообщали, что одноклубник Зинченко дисквалифицирован за нападение на будку VAR. Форвард сборной Бразилии бурно отреагировал на удаление в финале Кубка Америки.

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Манчестер Сити Ювентус Турин Данило Жоау Канселу

Источник: Eurosport

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