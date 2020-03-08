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"Ювентус" – "Интер": эксперты больше верят в победу команды Сарри

8 марта, 20:55

Максим Перепелица

Перенесенный поединок Серии А пройдет на стадионе "Альянц"

В воскресенье, 8 марта, на стадионе "Альянц" в Турине состоится матч 26 тура чемпионата Италии, в котором встретятся "Ювентус" и "Интер". Время начала встречи – 21:45. На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Ювентус" – "Интер" со всеми яркими моментами поединка.

Букмекеры отдают минимальное преимущество "Ювентусу". На подопечных Сарри выставлен коэффициент 2.18, на подопечных Конте – 3.45, ничья – 3.30.

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Напомним, что "Ювентус" идет на втором месте с 60 очками в активе, отставая от лидирующего "Лацио" на два пункта. Однако, у "бьянконери" на один матч меньше. "Интер" же занимает третье место в турнирной таблице, но "нерадзурри" сыграно на два поединка меньше, чем у первых "орлов".

Кстати, мы рассказывали, чтоРоналду вылетел на Мадейру, узнав, что у его мамы – инсульт. Ранее 65-летняя женщина болела раком.

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Как мы писали, полуфинал Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" отменили. Встреча должна была состояться в среду вечером в Турине.

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чемпионат Италии Ювентус Турин Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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