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"Ювентус" – "Интер": где смотреть матч чемпионата Италии

8 марта, 18:23

Максим Перепелица

Поединок пройдет на стадионе "Альянц"

В воскресенье, 8 марта, на стадионе "Альянц" в Турине состоится матч 26 тура Серии А, в котором встретятся "Ювентус" и "Интер". Время начала встречи – 21:45. Мы проведем онлайн матча "Ювентус" – "Интер" с яркими фото и комментариями к матчу.

В прямом эфире поединок между "Ювентусом" и "Интером" смотрите на телеканале "Футбол 3".

"Ювентус" занимает второе место с отставанием в два очка от лидера "Лацио" при матче в запасе. "Интер" идет на третьей строчке с отставанием в шесть очков от соперника при матче в запасе. Также 8 марта пройдут еще четыре несостоявшихся матча 26-го тура: "Парма" – СПАЛ, "Милан" – "Дженоа", "Сампдория" — "Верона" и "Удинезе" – "Фиорентина". Отметим, что по решению итальянских властей все встречи до 3 апреля будут проходить без зрителей.

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Кстати, мы рассказывали, чтоРоналду вылетел на Мадейру, узнав, что у его мамы – инсульт. Ранее 65-летняя женщина болела раком.

Как мы писали, полуфинал Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" отменили. Встреча должна была состояться в среду вечером в Турине.

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чемпионат Италии Ювентус Турин Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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