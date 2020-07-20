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"Ювентус" – "Лацио": анонс и прогноз на центральный матч тура в Серии А

20 июля, 20:44

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

"Ювентус" близок к завоеванию девятого подряд "золота" в чемпионате Италии, а "Лацио" еще может помешать это сделать

Сегодня в 34 туре чемпионата Италии суперматч – лидер сезона "Ювентус" принимает "Лацио", который сохраняет шансы на чемпионство, и очная встреча этих команд может многое прояснить в борьбе за "золото" Серии А.

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На данный момент в активе "Ювентуса" 77 очков, у "Лацио", идущего на четвертом месте, 69 очков. Теоретически, даже в случае поражения в сегодняшнем поединке римляне будут сохранять шансы на титул, но – лишь призрачные. Чтобы реально включиться в борьбу за золотые медали, "Лацио" сегодня нужно побеждать. В свою очередь, "Ювентус" в случае победы увеличит отрыв от идущего вторым "Интера" до восьми очков за четыре тура до финиша чемпионата. Команда Маурицио Сарри близка к завоеванию своего девятого подряд чемпионства. Смотреть матч можно на сервисе oll.tv.

Аналитики букмекерских контор считают хозяев большими фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Ювентуса" составляет всего 1.48, тогда как ставку на победу "Лацио" можно сделать с котировкой 6.70, а на ничью – 4.70.

Вероятность результата матча экспертами подсчитана следующая: победа "Ювентуса" 65 процентов, ничья 21 процент, победа "Лацио" 14 процентов.

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Смотрите обзор матча, в котором "Ювентус" и "Сассуоло" забили шесть голов:

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Источник: Сегодня|Спорт

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