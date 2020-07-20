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"Ювентус" – "Лацио": где и когда смотреть трансляцию матча

20 июля, 22:32

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Расписание трансляций центрального поединка тура в Серии А на ТВ и в интернете

Сегодня в центральном матче 34 тура чемпионата Италии в Турине встречаются "Ювентус" и "Лацио". Обе команды могут завоевать титул, правда, хозяева к этому значительно ближе – команда Маурицио Сарри опережает своих сегодняшних соперников на 8 очков. Поединок начнется в 22:45 по киевскому времени.

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Где смотреть матч "Ювентус" – "Лацио":

  • канал "Футбол 2", в прямом эфире
  • сервис OLL.TV, в прямом эфире
  • канал "Футбол 1", повтор 21 июля в 08:15
  • канал "Футбол 3", повтор 21 июля в 18:40
  • канал "Футбол 3", повтор 22 июля в 09:45
  • канал "Футбол 2", повтор 23 июля в 02:25
  • канал "Футбол 1", повтор 23 июля в 13:55

Кстати, аналитики букмекерских контор считают хозяев большими фаворитами встречи. Вероятность результата матча ими подсчитана следующая: победа "Ювентуса" 65 процентов, ничья 21 процент, победа "Лацио" 14 процентов. Анонс и прогноз матча "Ювентус" – "Лацио" доступен на нашем сайте.

Смотрите обзор матча, в котором "Ювентус" и "Сассуоло" забили шесть голов:

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чемпионат Италии где смотреть Ювентус Турин Лацио

Источник: Сегодня|Спорт

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