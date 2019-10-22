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"Ювентус" – "Локомотив": кому предсказывают победу и голы букмекеры

22 октября, 10:47

Туринцы - абсолютные фавориты, которые должны забить дважды

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Букмекеры не верят в победу "Локомотива" над "Ювентусом" в сегодняшнем матче третьего тура Лиги чемпионов. Наш сайт проведет онлайн поединка "Ювентус" – "Локомотив". На то, что сильнее окажется туринская команда букмекерские конторы принимают ставки с коэффициентом 1,2, а вот на выигрыш москвичей – 15. По их мнению, более вероятна даже ничья – 6,5, чем то, что "железнодорожники" увезут из Италии победу. А самым вероятным счетом считается 2:0 в пользу "Ювентуса", на него коэффициент 5,0.

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А наиболее вероятный автор гола в матче, естественно, форвард туринцев Криштиану Роналду – 1,65 на то, что он забьет "Локомотиву". Немногим хуже,по мнению букмекеров, вероятность отличиться у партнера португальца по атаке Гонсало Игуаина – 1,85.

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Лига чемпионов Ювентус Турин Локомотив Москва ставки букмекеров

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