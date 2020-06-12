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"Ювентус" – "Милан": где смотреть матч грандов итальянского футбола

12 июня, 18:48

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Список спутниковых каналов, которые покажут ответную игру 1/2 финала Кубка Италии

Сегодня в Турине большой футбол – "Ювентус" принимает "Милан". Поединок в полуфинале Кубка Италии станет первым после рестарта сезона в коронавирусную эру. Матч начнется в 22:00, а на нашем сайте доступен онлайн "Ювентус" – "Милан" с фото и комментариями. Сегодняшний матч – ответный, в первом, четыре месяца назад, была зафиксирована ничья 1:1.

На украинском ТВ матч не покажут. Смотреть игру "Ювентус" – "Милан" можно на спутниковых каналах. Поединок в прямом эфире покажут: RAI 1 (Италия), Матч!ТВ (Россия), Футбол и Варзиш ТВ (Таджикистан), Sport 2 (Венгрия), TRT Spor (Турция), Libya Sport Channel.

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Эксперты называют хозяев большими фаворитом матча. Коэффициент на победу "Ювентуса" в основное время составляет 1.67, тогда как на победу "Милана" можно сделать ставку с котировкой 5.30, а на ничью – 4.00. Котировки на выход в финал: 1.32 против 3.55, или вероятность выхода "Ювентуса" – 73 процента.

Несколько фото из Турина в ожидании матча "Ювентус" – "Милан":

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"Ювентус" продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала итальянский гранд на выезде уступил французскому "Лиону" (0:1), а ответный поединок команды не успели сыграть из-за карантина. Смотрите обзор матча "Лион" – "Ювентус":

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Милан Италия где смотреть Ювентус Турин кубок Италии

Источник: Сегодня|Спорт

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