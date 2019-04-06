"Ювентус" – "Милан" и другие поединки 31 тура чемпионата Италии
В субботу состоится поединок "Сампдория" – "Рома", который может иметь важное значение в борьбе этих команд за еврокубки
В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 31 тура Серии А. Лидер сезона "Ювентус", который идет к своему восьмому подряд чемпионскому титулу, примет "Милан" в субботу. В этот же день состоится поединок "Сампдория" – "Рома", который может иметь важное значение в борьбе этих команд за "зону еврокубков".
Ранее стало известно, что лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду вылечил травму раньше срока и готов сыграть в Лиге чемпионов. Португальский футболист травмировался в матче против Сербии в отборе на Евро-2020.
Суббота, 6 апреля:
16:00 "Парма" – "Торино". ТВ: Футбол 1
19:00 "Ювентус" – "Милан". ТВ: Футбол 1
21:30 "Сампдория" – "Рома". ТВ: Футбол 1
Воскресенье, 7 апреля:
13:30 "Фиорентина" – "Фрозиноне". ТВ: Футбол 1
16:00 "Кальяри" – СПАЛ
16:00 "Удинезе" – "Эмполи"
19:00 "Интер" – "Аталанта". ТВ: Футбол 2
19:00 "Лацио" – "Сассуоло"
21:30 "Наполи" – "Дженоа". ТВ: Футбол 2
Понедельник, 8 апреля:
21:30 "Болонья" – "Кьево"
Трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть онлайн на сайте oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|30
|26
|3
|1
|62-19
|81
|2
|НАПОЛИ
|30
|19
|6
|5
|57-26
|63
|3
|ИНТЕР
|30
|17
|5
|8
|47-25
|56
|4
|МИЛАН
|30
|14
|10
|6
|44-28
|52
|5
|АТАЛАНТА
|30
|15
|6
|9
|64-41
|51
|6
|ЛАЦИО
|29
|14
|6
|9
|42-30
|48
|7
|ТОРИНО
|30
|12
|12
|6
|40-28
|48
|8
|РОМА
|30
|13
|9
|8
|55-45
|48
|9
|САМПДОРИЯ
|30
|13
|6
|11
|51-40
|45
|10
|ФИОРЕНТИНА
|30
|8
|15
|7
|46-38
|39
|11
|САССУОЛО
|30
|8
|11
|11
|44-49
|35
|12
|ДЖЕНОА
|30
|8
|9
|13
|34-48
|33
|13
|КАЛЬЯРИ
|30
|8
|9
|13
|28-42
|33
|14
|ПАРМА
|30
|9
|6
|15
|33-50
|33
|15
|СПАЛ
|30
|8
|8
|14
|27-42
|32
|16
|УДИНЕЗЕ
|29
|7
|8
|14
|27-41
|29
|17
|ЭМПОЛИ
|30
|7
|7
|16
|38-56
|28
|18
|БОЛОНЬЯ
|30
|6
|9
|15
|28-47
|27
|19
|ФРОЗИНОНЕ
|30
|4
|8
|18
|24-56
|20
|20
|КЬЕВО
|30
|1
|11
|18
|21-61
|11
"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии
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