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"Ювентус" – "Милан" и другие поединки 31 тура чемпионата Италии

Сегодня, 10:26

В субботу состоится поединок "Сампдория" – "Рома", который может иметь важное значение в борьбе этих команд за еврокубки

"Ювентус" близок в восьмому подряд чемпионскому титулу в Серии А
"Ювентус" близок в восьмому подряд чемпионскому титулу в Серии А. Фото: AFP
"Ювентус" – "Милан" и другие поединки 31 тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/854/4b1/5ca8544b15331.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/854/4b1/5ca8544b15331.jpg Футбол В субботу состоится поединок "Сампдория" - "Рома", который может иметь важное значение в борьбе этих команд за еврокубки

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 31 тура Серии А. Лидер сезона "Ювентус", который идет к своему восьмому подряд чемпионскому титулу, примет "Милан" в субботу. В этот же день состоится поединок "Сампдория" – "Рома", который может иметь важное значение в борьбе этих команд за "зону еврокубков".

Ранее стало известно, что лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду вылечил травму раньше срока и готов сыграть в Лиге чемпионов. Португальский футболист травмировался в матче против Сербии в отборе на Евро-2020.

Суббота, 6 апреля:

16:00 "Парма" – "Торино". ТВ: Футбол 1

19:00 "Ювентус" – "Милан". ТВ: Футбол 1

21:30 "Сампдория" – "Рома". ТВ: Футбол 1

Воскресенье, 7 апреля:

13:30 "Фиорентина" – "Фрозиноне". ТВ: Футбол 1

16:00 "Кальяри" – СПАЛ

16:00 "Удинезе" – "Эмполи"

19:00 "Интер" – "Аталанта". ТВ: Футбол 2

19:00 "Лацио" – "Сассуоло"

21:30 "Наполи" – "Дженоа". ТВ: Футбол 2

Понедельник, 8 апреля:

21:30 "Болонья" – "Кьево"

Трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть онлайн на сайте oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС30263162-1981
2 НАПОЛИ30196557-2663
3 ИНТЕР30175847-2556
4 МИЛАН301410644-2852
5 АТАЛАНТА30156964-4151
6 ЛАЦИО29146942-3048
7 ТОРИНО301212640-2848
8 РОМА30139855-4548
9 САМПДОРИЯ301361151-4045
10 ФИОРЕНТИНА30815746-3839
11 САССУОЛО308111144-4935
12 ДЖЕНОА30891334-4833
13 КАЛЬЯРИ30891328-4233
14 ПАРМА30961533-5033
15 СПАЛ30881427-4232
16 УДИНЕЗЕ29781427-4129
17 ЭМПОЛИ30771638-5628
18 БОЛОНЬЯ30691528-4727
19 ФРОЗИНОНЕ30481824-5620
20 КЬЕВО301111821-6111

"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии


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Тег Милан Италия, чемпионат Италии, Ювентус Турин

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Сегодня|Спорт

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