"Ювентус" – "Милан" и другие поединки 31 тура чемпионата Италии

В субботу состоится поединок "Сампдория" – "Рома", который может иметь важное значение в борьбе этих команд за еврокубки

"Ювентус" близок в восьмому подряд чемпионскому титулу в Серии А. Фото: AFP

"Ювентус" – "Милан" и другие поединки 31 тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/854/4b1/5ca8544b15331.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/854/4b1/5ca8544b15331.jpg 2019-04-06T10:26:00+03:00 Футбол В субботу состоится поединок "Сампдория" - "Рома", который может иметь важное значение в борьбе этих команд за еврокубки

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 31 тура Серии А. Лидер сезона "Ювентус", который идет к своему восьмому подряд чемпионскому титулу, примет "Милан" в субботу. В этот же день состоится поединок "Сампдория" – "Рома", который может иметь важное значение в борьбе этих команд за "зону еврокубков".

Ранее стало известно, что лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду вылечил травму раньше срока и готов сыграть в Лиге чемпионов. Португальский футболист травмировался в матче против Сербии в отборе на Евро-2020.

Суббота, 6 апреля:

16:00 "Парма" – "Торино". ТВ: Футбол 1

19:00 "Ювентус" – "Милан". ТВ: Футбол 1

21:30 "Сампдория" – "Рома". ТВ: Футбол 1

Воскресенье, 7 апреля:

13:30 "Фиорентина" – "Фрозиноне". ТВ: Футбол 1

16:00 "Кальяри" – СПАЛ

16:00 "Удинезе" – "Эмполи"

19:00 "Интер" – "Аталанта". ТВ: Футбол 2

19:00 "Лацио" – "Сассуоло"

21:30 "Наполи" – "Дженоа". ТВ: Футбол 2

Понедельник, 8 апреля:

21:30 "Болонья" – "Кьево"

Трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть онлайн на сайте oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 30 26 3 1 62-19 81 2 НАПОЛИ 30 19 6 5 57-26 63 3 ИНТЕР 30 17 5 8 47-25 56 4 МИЛАН 30 14 10 6 44-28 52 5 АТАЛАНТА 30 15 6 9 64-41 51 6 ЛАЦИО 29 14 6 9 42-30 48 7 ТОРИНО 30 12 12 6 40-28 48 8 РОМА 30 13 9 8 55-45 48 9 САМПДОРИЯ 30 13 6 11 51-40 45 10 ФИОРЕНТИНА 30 8 15 7 46-38 39 11 САССУОЛО 30 8 11 11 44-49 35 12 ДЖЕНОА 30 8 9 13 34-48 33 13 КАЛЬЯРИ 30 8 9 13 28-42 33 14 ПАРМА 30 9 6 15 33-50 33 15 СПАЛ 30 8 8 14 27-42 32 16 УДИНЕЗЕ 29 7 8 14 27-41 29 17 ЭМПОЛИ 30 7 7 16 38-56 28 18 БОЛОНЬЯ 30 6 9 15 28-47 27 19 ФРОЗИНОНЕ 30 4 8 18 24-56 20 20 КЬЕВО 30 1 11 18 21-61 11

"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии





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