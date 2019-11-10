"Ювентус" – "Милан": онлайн чемпионского дерби в Италии, которое может пройти без Роналду

Криштиану Роналду и Маурицио Сарри / Фото: Reuters

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Так повелось, что Всеитальянским дерби считает противостояние "Ювентуса" и "Интера", хотя, наверное, было бы справедливым, чтобы на такое громкое название претендовало и сражение "Юве" с другой звездой Ломбардии "Миланом". Это же две самые титулованные команды апеннинского "сапога". Но и без крутых ярлыков матчи между туринцами и "россо-нери" вызывают огромный интерес. Даже сегодняшняя игра в рамках 12 тура Серии А между "Ювентусом" и "Миланом" тут же стала хитом трансляций, несмотря на бледную игру "Дьяволов" в последнее время. Начало – в 21:45.

"ЮВЕНТУС" – "МИЛАН" 0:0

Что происходит в сезоне

Расстановка сил в этой паре в последнее время не отвечает громкой вывеске. "Ювентус" выиграл восемь последних чемпионатов Италии и несмотря на то, что сейчас опережает идущий вторым "Интер" всего на один балл, является основным фаворитом на Скудетто и в нынешнем сезоне. Также в Серии А за 11 туров он еще ни разу не проиграл при двух ничьих. Без осечек "Старая Синьора" идет и в Лиге чемпионов, где уже обеспечила себе место в 1/8 финала.

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"Милан" сейчас переживает далеко не лучшие времена – буквально месяц назад обзавелся новым тренером. Мог поехать спасать бывший клуб Андрей Шевченко, но он все-таки остался в сборной Украины. А "россо-нери" возглавил 53-летний Стефано Пиоли, ранее работавший в "Интере", "Лацио" и "Фиорентине". Ему и проводить перестройку в команде, и возвращать былое величие ломбардийского гранда. У "Милана" после 11 туров 13 место в таблице – 4 победы, одна и ничья и аж 6 поражений. При этом команда мало забивает – 11 мячей.

Отметим, что последняя встреча между "Ювентусом" и "Миланом" в Серии А состоялась еще в прошлом сезоне. В апреле туринцы добыли волевую победу – 2:1. А вот последний раз "россо-нери" огорчали "старушку" еще три года назад – 2:1 дома в чемпионате Италии. Всего между собой 176 раз – 67 побед у туринцев, 49 – у миланцев и 60 раз они разошлись миром.

Что говорили перед матчем

Тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри: "Милан" – хорошая команда, и в этом сезоне они еще не продемонстрировали все свои возможности, но все это может произойти в одном отдельно взятом матче. Сейчас у команды идет перестройка, и в такой ситуации всегда возникают трудности. Сейчас, скажем так, закладывается фундамент. Я не знаю, насколько это поможет им вернуться на определенный уровень, но у них есть хороший потенциал. Что касается нас, то нам нужно играть интенсивнее, особенно в обороне. Сыграет ли Роналду? Сейчас я этого не знаю. Ничего серьезного нет, просто боль в колене, которая выводит его из равновесия во время игр. У де Лигта положительный ответ от медиков по тестам на лодыжку".

Тренер "Милана" Стефано Пиоли: "Самый большой вызов – это всегда самая большая возможность. Я верю в своих игроков. Они понимают ситуацию, они знают, что делать. Все матчи начинаются со счетом 0:0. Мы сыграем с самой сильной командой Италии и одной из самых сильных в Европе. Нужно сыграть с высоко поднятой головой. Нам очень нужна победа. Но главное – то, как будет выглядеть итоговая таблица. Сейчас мы должны набирать очки. Мы должны быть готовыми к битве и не сдаваться. Нужно быть агрессивными. "Юве" всегда выбирает правильные варианты. Нам нужно уметь читать игровую ситуацию".

Кадровая ситуация команд

Как минимум по одному игроку каждой из команд пропустят предстоящий поединок. У "Ювентуса" в лазарете находятся защитник Кьеллини, у "Милана" – форвард Кастильехо. Под вопросом также участие в матче защитника "россо-нери" Мусаккио. Не было уверенности, успеет ли восстановиться испанский вингер миланского Сусо. Но он успел залечить свою травму, в отличие от Франка Кессье, который уже оставался на скамейке запасных в поединке с "Лацио" на прошлой неделе.

Также у "Юве" были под вопросом имевшие повреждения Криштиану Роналду и Матийс де Лигт. Но, вроде как, и форвард, и молодой голландский защитник должны сыграть. Кто ж захочет пропустить матч с такой исторической затравкой?..

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А "Милан" в последнем туре чемпионата Италии уступил "Лацио" – 1:2

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