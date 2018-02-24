"Ювентус" может вернуть Погба за полцены

Сегодня, 14:40

Француз может вернуться в итальянский гранд по условию контракта с "МЮ"

Поль Погба. Фото AFP
Поль Погба. Фото AFP

Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен тем, что Поль Погба плохо отрабатывает в обороне и поэтому редко выпускает на поле.

По информации L'Equipe, Погба может рассмотреть вариант с возвращением в бывший клуб, тем более что в его соглашении есть пункт об обратном трансфере в "Ювентус" за 60 миллионов евро.

"МЮ", напомним, летом 2016 года заплатил за француза почти в два раза больше – 105 миллионов евро. На тот момент это был самый дорогой трансфер в истории мирового футбола.

Проблемой может стать высокая зарплата игрока. Самые высокооплачиваемые звезды клуба Пауло Дибала и Гонсало Игуаин зарабатывают 7,5 млн евро за сезон, в то время как Погба в Манчестере – 12 млн.

В текущем сезоне Погба сыграл в 24 матчах, забил три гола и сделал 10 результативных передач.

Напомним, что минувшим летом рекорд Погба побил трансфер Неймара из Барселоны в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

А уже этой зимой его обошел бразилец Филиппе Коутиньо, перешедший из "Ливерпуля" в "Барселону" за 160 миллионов евро.
футбол, чемпионат Англии, чемпионат Италии, Манчестер Юнайтед, Ювентус Турин, Поль Погба

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