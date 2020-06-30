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"Ювентус" начинает отрываться: прогноз, расписание и результаты 29-го тура чемпионата Италии

30 июня, 17:19

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 29-го тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Со вторника по четверг в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 29-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. А накануне действующий чемпион страны "Ювентус" продлил контракт с 42-летним легендарным вратарем Буффоном.

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Вторник, 30 июня

20:30 "Торино" – "Лацио" – "Футбол 1"
Букмекеры: 4.75 – 3.70 – 1.73

22:45 "Дженоа" – "Ювентус" – "Футбол 2"
Букмекеры: 8.50 – 4.33 – 1.40

Среда, 1 июля

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20:30 "Интер" – "Брешия" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.15 – 7.50 – 17.00

20:30 "Болонья" – "Кальяри" – "Футбол 2"
Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.60

22:45 "Верона" – "Парма" – "Футбол 3"
Букмекеры: 2.05 – 3.30 – 3.80

22:45 СПАЛ – "Милан" – "Футбол 2"
Букмекеры: 6.00 – 24.00 – 1.55

22:45 "Лечче" – "Сампдория"
Букмекеры: 3.50 – 3.50 – 2.05

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22:45 "Фиорентина" – "Сассуоло"
Букмекеры: 2.05 – 3.50 – 3.50

Четверг, 2 июля

20:30 "Аталанта" – "Наполи" – "Футбол 2"
Букмекеры: 2.05 – 3.70 – 3.30

22:45 "Рома" – "Удинезе" – "Футбол 2"
Букмекеры: 1.57 – 4.00 – 5.80

Матчи чемпионата Италии в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

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Турнирная таблица чемпионата Италии

Смотрите, как чемпион Италии "Ювентус" играл в прошлом туре

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