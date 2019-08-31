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"Ювентус" – "Наполи": где смотреть суперматч чемпионата Италии

31 августа, 11:06

Список трансляций субботнего противостояния итальянских грандов на ТВ и в интернете

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

В субботу, 31 августа, в Турине состоится мегаматч в итальянской Серии А. Действующий чемпион "Ювентус" принимает своего главного соперника в борьбе за титул – "Наполи". Начало поединка, на который "Юве" выйдет без своего главного тренера Сарри, – в 21:45.

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Личные встречи "Ювентуса" и "Наполи". Это будет уже 154-е по счету противостояние команд - 71 победа в активе "Юве", 33 выигрыша – у "Наполи", еще 49 поединков завершились вничью. Разница мячей – 231:170 в пользу туринцев.

Букмекеры о матче "Ювентус" – "Наполи". Туринцев называют фаворитом предстоящего матча, но не безоговорочным. На их победу установлен коэффициент 1.95, на ничью – 3.30, на выигрыш неаполитанцев – 4.25. Самым вероятным автором гола в поединке букмекеры называют форварда туринцев Криштиану Роналду. Котировки на забитый мяч в исполнении португальца составляют 3.75.

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Сергей Савинов / Фото: bashtanka.mk.gov.ua

Где смотреть матч "Ювентус" – "Наполи". Суперпоединок грандов итальянского футбола в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Игру можно также посмотреть на oll.tv (в подписке). Онлайн-трансляция игры "Ювентус" – "Наполи" также состоится на нашем сайте.

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Как мы писали ранее, Роналду заставили нелепо танцевать посреди футбольного поля. Форвард "Ювентуса" снялся в рекламе малайзийской сети супермаркетов. Португалец забил со штрафного, после чего весь стадион достал смартфоны и открыл приложение. Сначала Кришти удивился, но затем обрадовался и станцевал танец.

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Источник: Сегодня|Спорт

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