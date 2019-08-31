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"Ювентус" – "Наполи" и дерби для Фонсеки: все матчи второго тура чемпионата Италии

31 августа, 08:18

В Турине играют претенденты на титул, а в Бергамо Малиновский дебютирует перед трибунами своего нового клуба

"Ювентус" vs "Наполи"

"Ювентус" vs "Наполи" / Фото: Getty Images

Уже во втором туре чемпионата Италии, который проходит в эти выходные, состоится поединок главных претендентов на титул. "Ювентус" принимает дома "Наполи" – бывшую команду своего наставника Маурицио Сарри. При этом Сарри не сможет быть на скамейке "Юве" – коуч туринцев пропустит матч из-за пневмонии. Еще несколько дней назад звучали прогнозы, что 60-летний специалист вернется на свое рабочее место аккурат к противостоянию с неаполитанцами, однако в итоге "Ювентус" решил своего наставника поберечь.

Отметим, что "Аталанта" Руслана Малиновского во 2-м туре Серии А играет с "Торино". Это первый домашний матч украинца в новом клубе. Напомним, накануне "Аталанта" досталась в соперники "Шахтеру" по Лиге чемпионов. 1 октября "Аталанта" и "Шахтер" сойдутся в Бергамо, 11 декабря – в Харькове.

Знаковым второй тур чемпионата Италии будет и для экс-наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки. Португальца ждет первое в карьере римское дерби с "Лацио". Кстати, как сообщалось ранее, Фонсека положил глаз на "боксера" из киевского "Динамо".

Чемпионат Италии, 2 тур

Пятница, 30 августа

21:45 "Болонья" – "СПАЛ" - 1:0

Суббота, 31 августа

19:00 "Милан" – "Брешия"

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ТВ:oll.tv

21:45 "Ювентус" – "Наполи"

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

Воскресенье, 1 сентября

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19:00 "Лацио" – "Рома"

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

21:45 "Аталанта" – "Торино"

ТВ:oll.tv

21:45 "Кальяри" – "Интер"

ТВ: oll.tv

21:45 "Дженоа" – "Фиорентина"

21:45 "Лечче" - "Верона"

21:45 "Сассуоло" - "Сампдория"

21:45 "Удинезе" – "Парма"

Турнирная таблица чемпионата Италии

М КлубИВНПМячиОчки
1 БОЛОНЬЯ21102-14
2 ИНТЕР11004-03
3 ЛАЦИО11003-03
4 НАПОЛИ11004-33
5 АТАЛАНТА11003-23
6 ТОРИНО11002-13
7 ЮВЕНТУС11001-03
8 БРЕШИА11001-03
9 УДИНЕЗЕ11001-03
10 ДЖЕНОА10103-31
11 РОМА10103-31
12 ВЕРОНА10101-11
13 ФИОРЕНТИНА10013-40
14 САССУОЛО10011-20
15 ПАРМА10010-10
16 МИЛАН10010-10
17 КАЛЬЯРИ10010-10
18 СПАЛ20022-40
19 САМПДОРИЯ10010-30
20 ЛЕЧЧЕ10010-40
Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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чемпионат Италии Ювентус Турин Руслан Малиновский Маурицио Сарри

Источник: Сегодня|Спорт

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