"Ювентус" – "Наполи" и дерби для Фонсеки: все матчи второго тура чемпионата Италии

Уже во втором туре чемпионата Италии, который проходит в эти выходные, состоится поединок главных претендентов на титул. "Ювентус" принимает дома "Наполи" – бывшую команду своего наставника Маурицио Сарри. При этом Сарри не сможет быть на скамейке "Юве" – коуч туринцев пропустит матч из-за пневмонии. Еще несколько дней назад звучали прогнозы, что 60-летний специалист вернется на свое рабочее место аккурат к противостоянию с неаполитанцами, однако в итоге "Ювентус" решил своего наставника поберечь.
Отметим, что "Аталанта" Руслана Малиновского во 2-м туре Серии А играет с "Торино". Это первый домашний матч украинца в новом клубе. Напомним, накануне "Аталанта" досталась в соперники "Шахтеру" по Лиге чемпионов. 1 октября "Аталанта" и "Шахтер" сойдутся в Бергамо, 11 декабря – в Харькове.
Знаковым второй тур чемпионата Италии будет и для экс-наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки. Португальца ждет первое в карьере римское дерби с "Лацио". Кстати, как сообщалось ранее, Фонсека положил глаз на "боксера" из киевского "Динамо".
Чемпионат Италии, 2 тур
Пятница, 30 августа
21:45 "Болонья" – "СПАЛ" - 1:0
Суббота, 31 августа
19:00 "Милан" – "Брешия"
ТВ:oll.tv
21:45 "Ювентус" – "Наполи"
ТВ: "Футбол 1", oll.tv
Воскресенье, 1 сентября
19:00 "Лацио" – "Рома"
ТВ: "Футбол 1", oll.tv
21:45 "Аталанта" – "Торино"
ТВ:oll.tv
21:45 "Кальяри" – "Интер"
ТВ: oll.tv
21:45 "Дженоа" – "Фиорентина"
21:45 "Лечче" - "Верона"
21:45 "Сассуоло" - "Сампдория"
21:45 "Удинезе" – "Парма"
Турнирная таблица чемпионата Италии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОЛОНЬЯ
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|ИНТЕР
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|3
|ЛАЦИО
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|4
|НАПОЛИ
|1
|1
|0
|0
|4-3
|3
|5
|АТАЛАНТА
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|6
|ТОРИНО
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|ЮВЕНТУС
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|БРЕШИА
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|УДИНЕЗЕ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|10
|ДЖЕНОА
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|11
|РОМА
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|12
|ВЕРОНА
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|ФИОРЕНТИНА
|1
|0
|0
|1
|3-4
|0
|14
|САССУОЛО
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|ПАРМА
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|МИЛАН
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17
|КАЛЬЯРИ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18
|СПАЛ
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|19
|САМПДОРИЯ
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|20
|ЛЕЧЧЕ
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
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