"Ювентус" – "Наполи" и дерби для Фонсеки: все матчи второго тура чемпионата Италии

В Турине играют претенденты на титул, а в Бергамо Малиновский дебютирует перед трибунами своего нового клуба

"Ювентус" vs "Наполи" / Фото: Getty Images

Уже во втором туре чемпионата Италии, который проходит в эти выходные, состоится поединок главных претендентов на титул. "Ювентус" принимает дома "Наполи" – бывшую команду своего наставника Маурицио Сарри. При этом Сарри не сможет быть на скамейке "Юве" – коуч туринцев пропустит матч из-за пневмонии. Еще несколько дней назад звучали прогнозы, что 60-летний специалист вернется на свое рабочее место аккурат к противостоянию с неаполитанцами, однако в итоге "Ювентус" решил своего наставника поберечь.

Отметим, что "Аталанта" Руслана Малиновского во 2-м туре Серии А играет с "Торино". Это первый домашний матч украинца в новом клубе. Напомним, накануне "Аталанта" досталась в соперники "Шахтеру" по Лиге чемпионов. 1 октября "Аталанта" и "Шахтер" сойдутся в Бергамо, 11 декабря – в Харькове.

Знаковым второй тур чемпионата Италии будет и для экс-наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки. Португальца ждет первое в карьере римское дерби с "Лацио". Кстати, как сообщалось ранее, Фонсека положил глаз на "боксера" из киевского "Динамо".

Чемпионат Италии, 2 тур

Пятница, 30 августа

21:45 "Болонья" – "СПАЛ" - 1:0

Суббота, 31 августа

19:00 "Милан" – "Брешия"

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ТВ:oll.tv

21:45 "Ювентус" – "Наполи"

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

Воскресенье, 1 сентября

19:00 "Лацио" – "Рома"

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

21:45 "Аталанта" – "Торино"

ТВ:oll.tv

21:45 "Кальяри" – "Интер"

ТВ: oll.tv

21:45 "Дженоа" – "Фиорентина"

21:45 "Лечче" - "Верона"

21:45 "Сассуоло" - "Сампдория"

21:45 "Удинезе" – "Парма"

Турнирная таблица чемпионата Италии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОЛОНЬЯ 2 1 1 0 2-1 4 2 ИНТЕР 1 1 0 0 4-0 3 3 ЛАЦИО 1 1 0 0 3-0 3 4 НАПОЛИ 1 1 0 0 4-3 3 5 АТАЛАНТА 1 1 0 0 3-2 3 6 ТОРИНО 1 1 0 0 2-1 3 7 ЮВЕНТУС 1 1 0 0 1-0 3 8 БРЕШИА 1 1 0 0 1-0 3 9 УДИНЕЗЕ 1 1 0 0 1-0 3 10 ДЖЕНОА 1 0 1 0 3-3 1 11 РОМА 1 0 1 0 3-3 1 12 ВЕРОНА 1 0 1 0 1-1 1 13 ФИОРЕНТИНА 1 0 0 1 3-4 0 14 САССУОЛО 1 0 0 1 1-2 0 15 ПАРМА 1 0 0 1 0-1 0 16 МИЛАН 1 0 0 1 0-1 0 17 КАЛЬЯРИ 1 0 0 1 0-1 0 18 СПАЛ 2 0 0 2 2-4 0 19 САМПДОРИЯ 1 0 0 1 0-3 0 20 ЛЕЧЧЕ 1 0 0 1 0-4 0

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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