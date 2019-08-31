"Ювентус" – "Наполи": онлайн-трансляция битвы титанов итальянского футбола

Туринцы на 214 миллионов евро дороже своих визави. Гол в ворота "Наполи" прочат Криштиану Роналду

Криштиану против Неаполя / Фото: Getty Images

В субботу, 31 августа, на "Альянц Стэдиум" в Турине состоится матч грандов итальянского футбола. Бессменный чемпион восьми последних лет "Ювентус" принимает своего главного конкурента в борьбе за девятый кряду титул – "Наполи". Стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 21:45. Наш сайт проведет онлайн трансляцию поединка "Ювентус" – "Наполи"

"ЮВЕНТУС" – "НАПОЛИ" – 0:0

Это будет уже 154-е по счету противостояние команд – пока что 71 победа в активе "Юве", 33 выигрыша – у "Наполи", еще 49 поединков завершились вничью. Разница мячей – 231:170 в пользу туринцев.

Маурицио Сарри / Фото: Getty Images

Особенность предстоящего поединка – "Ювентус" сыграет с "Наполи" без своего главного тренера Сарри.Еще несколько дней назад звучали прогнозы, что 60-летний специалист, у которого диагностировали пневмонию, вернется на свое рабочее место аккурат к противостоянию с неаполитанцами, однако в итоге "Ювентус" решил своего наставника поберечь.

Сравнение составов: "Ювентус" на 214 млн евро дороже

Букмекеры о матче "Ювентус" – "Наполи". Туринцев называют фаворитом предстоящего матча, но не безоговорочным. На их победу установлен коэффициент 1.95, на ничью – 3.30, на выигрыш неаполитанцев – 4.25. Самым вероятным автором гола в поединке букмекеры называют форварда туринцев Криштиану Роналду. Котировки на забитый мяч в исполнении португальца составляют 3.75.

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Перед сегодняшним матчем с "Наполи" Twitter "Ювентуса" пестрит самыми важными голами туринцев в ворота неаполитанцев за предыдущие годы.

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В свою очередь, Twitter "Наполи" поздравляет с сегодняшним днем рождения вратаря команды Давида Оспину и вспоминает, как колумбиец не давал "распечатать" себя самому Криштиану Роналду!

"Ювентус" – "Наполи": ориентировочные составы на матч 31 августа

"Ювентус" (4-3-3): Щенсны – Де Шильо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Хедира, Пьянич, Матюиди – Дуглас Коста, Игуаин, Криштиану Роналду

Щенсны – Де Шильо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Хедира, Пьянич, Матюиди – Дуглас Коста, Игуаин, Криштиану Роналду "Наполи" (4-2-3-1): Мерет – Максимович, Манолас, Кулибали, Гулям – Аллан, Зелиньски – Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье – Мертенс

Фото из лагеря "Наполи" перед игрой с "Ювентусом"

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