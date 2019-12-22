Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,33
25,88

"Ювентус" не нашел места для форварда и тот отправился на заработки в Катар

22 декабря, 14:00

Марио Манджукич вскоре перейдет в "Аль-Духаиль"

Марио Манджукич (справа)

Марио Манджукич (справа) / Фото: Instagram

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич близок к переходу в катарский клуб "Аль-Духаиль".

Читайте также: "Ювентус" – "Лацио": онлайн матча за Суперкубок Италии

Хорватский футболист прилетел в Катар, где пройдет медицинское обследование, а потом подпишет контракт. Отметим, что в составе "Аль-Духаиля" выступает бывший одноклубник хорвата Мехди Бенатиа.

Реклама

В этом сезоне Манджукич не сыграл ни в одном матче за "Ювентус", так как оказался непригодным для игровой системы Маурицио Сарри, возглавившего клуб летом.

Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему форварду со стороны "Манчестер Юнайтед" и клубов Бундеслиги.

В тренде
Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы: известен соперник "Шахтера"

Ранее мы рассказывали, что Роналду не дают покоя лавры Майкла Джордана. Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал свой гол в матче 17-го тура чемпионата Италии против "Сампдории".

Напомним, что в этом же матче Джанлуиджи Буффон повторил достижение Паоло Мальдини по количеству матчей в чемпионате Италии. Следующий поединок сделает вратаря "Ювентуса" абсолютным рекордсменом Серии А.

Обзор матча "Сампдория" – "Ювентус" – 1:2

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии Ювентус Турин Марио Манджукич

Источник: Football Italia

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу
Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...