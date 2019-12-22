"Ювентус" не нашел места для форварда и тот отправился на заработки в Катар

Марио Манджукич (справа) / Фото: Instagram

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич близок к переходу в катарский клуб "Аль-Духаиль".

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Хорватский футболист прилетел в Катар, где пройдет медицинское обследование, а потом подпишет контракт. Отметим, что в составе "Аль-Духаиля" выступает бывший одноклубник хорвата Мехди Бенатиа.

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В этом сезоне Манджукич не сыграл ни в одном матче за "Ювентус", так как оказался непригодным для игровой системы Маурицио Сарри, возглавившего клуб летом.

Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему форварду со стороны "Манчестер Юнайтед" и клубов Бундеслиги.

Ранее мы рассказывали, что Роналду не дают покоя лавры Майкла Джордана. Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал свой гол в матче 17-го тура чемпионата Италии против "Сампдории".

Напомним, что в этом же матче Джанлуиджи Буффон повторил достижение Паоло Мальдини по количеству матчей в чемпионате Италии. Следующий поединок сделает вратаря "Ювентуса" абсолютным рекордсменом Серии А.

Обзор матча "Сампдория" – "Ювентус" – 1:2

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