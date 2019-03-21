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"Ювентус" не поедет в турне по США из-за угроз ареста Криштиану Роналду

Сегодня, 12:58

Португальский футболист подозревается в изнасиловании

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP
"Ювентус" не поедет в турне по США из-за угроз ареста Криштиану Роналду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/36d/e4a/5c936de4a8962.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/36d/e4a/5c936de4a8962.jpg Футбол Португальский футболист подозревается в изнасиловании

Организаторы ежегодного предсезонного товарищеского турнира Международный кубок чемпионов, в котором участвуют гранды европейского футбола, решили исключить участие "Ювентуса" в матчах на территории США из-за опасности ареста нападающего туринцев Криштиану Роналду, подозреваемого в изнасиловании.

Об этом сообщает The New York Times. Игры с участием "Ювентуса" будут проведены, как ожидается, в Китае и Сингапуре. В начале октября полиция Лас-Вегаса подтвердила, что возобновила дело в отношении Роналду об изнасиловании американской девушки. Напомним, что американка Кэтрин Майорга подавала в суд Невады на Криштиану Роналду, обвиняя португальца в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе.

Ранее "Сегодня" сообщали, что перед матчем с Украиной на Роналду завели дело за "интимные движения". Контрольный орган УЕФА взялся за скандальное поведение португальца после игры с "Атлетико".

Кстати, на днях сексапильная модель рассказала об отношениях с Криштиану Роналду. У них было пари, а в случае победы Роналду мог укусить девушку за пятую точку.

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Тег Криштиану Роналду, Ювентус Турин, Международный кубок чемпионов

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