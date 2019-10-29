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"Ювентус" не спешит отправлять легенду сборной Италии на пенсию

29 октября, 12:13

В клубе хотят подписать новый контракт с Буффоном

Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон / Фото: AFP

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не завершит карьеру следующим летом. 41-летний игрок может остаться в туринском клубе еще на сезон.

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Буффон серьезно рассматривает эту возможность. В свою очередь, клуб также готов к такой сделке. Напомним, что вратарь вернулся в "Ювентус" этим летом. Прошлый сезон он отыграл за "ПСЖ".

Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон / Фото: AFP

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Буффон снова в игре

Буффон снова в игре / Фото: AFP

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В текущем сезоне чемпионата Италии Буффон провел за "Ювентус" три матча, в которых пропустил два мяча.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

Как мы сообщали накануне, Роналду – в шоке, Симеоне – в экстазе, Семин – на вершине. Экс-тренер киевского "Динамо" возглавил группу, в которой "Атлетико" и "Ювентус" устроили супертриллер.

Отметим, что сегодня, 29 октября, стартуют матчи 10-го тура чемпионата Италии. Второй "Интер", наступающий на пятки "Ювентусу" приедет в гости к "Брешии".

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чемпионат Италии Джанлуиджи Буффон Ювентус

Источник: TuttoSport

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