"Ювентус" обыграл соперника "Шахтера" по Лиге чемпионов

Вчера, 23:54

Футболисты "Ювентуса" дома минимально обыграли "Рому" в матче чемпионата Италии


"Ювентус" - "Рома" - 1:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Рома" - 1:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Рома" - 1:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Рома" - 1:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Рома" - 1:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Рома" - 1:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Рома" - 1:0. Фото AFP

Футболисты "Ювентуса" на своем поле обыграли "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в субботу в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 18-й минуте Медхи Бенатия.

После этой победы "Ювентус" набрал 44 очка и идет на втором месте в таблице серии А, отставая на один балл от лидирующего "Наполи". "Рома" с 38 очками занимает четвертую строчку.

Напомним, что "Рома" – соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов. В начале декабря после жеребьевки этой стадии турнира "Шахтер" узнал даты матчей с "Ромой" . Первый официальный поединок следующего года "Шахтер" проведет 21 февраля в Харькове.

"Ювентус" по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с английским "Тоттенхэмом".

Ранее сегодня в чемпионате Англии "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Бернли" со счетом 3:0. Все три мяча забил один футболист: видео голов Харри Кейна в матче "Бернли" – "Тоттенхэм". Первый гол нападающий забил с пенальти в первом тайме, следующие два – с игры во втором тайме.
чемпионат Италии, Ювентус Турин, Рома Италия, Медхи Бенатия

Вы сейчас просматриваете новость ""Ювентус" обыграл соперника "Шахтера" по Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

AFP, Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Милан" проиграл "Аталанте". Фото acmilan.com

"Милан" снова проиграл в чемпионате Италии

Вчера, 22:48

"Россонери" уступили "Аталанте" со счетом 0:2 на своем поле

Футбол

Марек Гамшик. Фото AFP

Марек Гамшик превзошел рекорд Диего Марадоны

Вчера, 17:11

Нападающий из Словакии забил 116 голов за "Наполи" - это абсолютный рекорд клуба  
Загрузка...
Загрузка...