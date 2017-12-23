"Ювентус" обыграл соперника "Шахтера" по Лиге чемпионов

Футболисты "Ювентуса" на своем поле обыграли "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в субботу в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 18-й минуте Медхи Бенатия.

После этой победы "Ювентус" набрал 44 очка и идет на втором месте в таблице серии А, отставая на один балл от лидирующего "Наполи". "Рома" с 38 очками занимает четвертую строчку.

Напомним, что "Рома" – соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов. В начале декабря после жеребьевки этой стадии турнира "Шахтер" узнал даты матчей с "Ромой" . Первый официальный поединок следующего года "Шахтер" проведет 21 февраля в Харькове.

"Ювентус" по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с английским "Тоттенхэмом".

Ранее сегодня в чемпионате Англии "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Бернли" со счетом 3:0. Все три мяча забил один футболист: видео голов Харри Кейна в матче "Бернли" – "Тоттенхэм". Первый гол нападающий забил с пенальти в первом тайме, следующие два – с игры во втором тайме.