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"Ювентус" – "Рома": где смотреть матч Кубка Италии

22 января, 15:53

Список трансляций матча 1/4 финала Кубка Италии

/ Фото: Twitter

Сегодня состоится четвертьфинальный матч Кубка Италии между "Ювентусом" и "Ромой". Поединок пройдет на арене "Альянц Стадиум" и начнется в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире матч "Ювентус" – "Рома" на украинском ТВ не покажут, но его можно будет найти на других источниках. "Ювентус" – "Рома" смотреть онлайн можно на нашем сайте

В Кубке Италии нет ответных матчей, поэтому полуфиналист турнира определится уже сегодня. Если командам для этого не хватит 90 минут основного времени, они проведут на поле еще дополнительные два тайма по 15 минут и, возможно, даже серию пенальти.

Где смотреть "Ювентус" – "Рома":

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  • Setanta 1
  • Setanta (Грузия)
  • BT Sport 3 (Великобритания)
  • Look Plus (Румыния)
  • Sport TV4 (Португалия)
  • SportKlub 2 (Хорватия, Сербия, Словения)
  • Turkmenistan Sport (Туркменистан)
  • Cytavision Sports 4 (Кипр)
  • Football HD (Турция)
  • RAI 1 (Италия)
  • TRT Spor (Турция)

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Букмекеры считают "Ювентус" фаворитам на выход в полуфинал Кубка Италии: коэффициент на проход дальше команды Маурицио Сарри – 1.26, на выход "Ромы" – 3.50. Что касается результата матча в основное время, то шансы команды таковы: победа "Ювентуса" – 1.60, ничья – 4.25, победа "Ромы" – 5.25. В случае серии пенальти шансы команды равны – 12.00 на проход любой из команды.

Смотрите, как команды играли между собой в чемпионате Италии:

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Источник: Сегодня|Спорт

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