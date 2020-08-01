"Ювентус" – "Рома": онлайн суперматча в последнем туре Серии А

Сегодня "Ювентус", в этом сезоне взявший девятый подряд титул в Серии А, проведет свой последний поединок чемпионата 2019/2020. В 38-м туре чемпионата Италии соперником Криштиану Роналду и компании станет "Рома", которая финишировала на пятом месте. Матч начнется в 21:45, а мы проведем текстовый онлайн поединка "Ювентус" – "Рома" с фото и комментариями важных моментов встречи.

"Ювентус" – "Рома"

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Обе команды могут проводит матч последнего тура Серии А в свое удовольствие – турнирных задач подопечные Маурицио Сарри и Паулу Фонсеки уже не решают. "Ювентус" гарантировал себе очередной чемпионский титул, а "Рома" заняла пятое место, дающее ей право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

В предыдущем туре "Ювентус" уже в ранге чемпиона позволил себе всухую проиграть "Кальяри" на выезде. Конечно, сегодня команда Сарри хотела бы завершить успешный сезон домашней победой. Смотрите обзор игры "Кальяри" – "Ювентус":

"Рома" в предыдущем туре выдала суперматч. На выезде команда Фонсеки одержала победу над "Торино" со счетом 3:2. Смотрите видео всех голов в обзоре:

"Ювентус" – "Рома": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев небольшими фаворитами встречи. Коєффициент на победу "Ювентуса" составляет 2.35, тогда как ставку на победу "Ромы" можно сделать с котировкой 2.85, а на ничью – 3.85.

Таким образом, вероятность результата матча экспертами подсчитана следующая: победа "Ювентуса" – 41 процент, ничья – 25 процентов, победа "Ромы" – 34 процента.

Что касается количества забитых голов, то букмекеры считают, что их будет много. С вероятностью в 66 процентов в поединке, который ничего не решает, зрители увидят три гола или больше. Коэффициент на "больше 2,5 гола" равен 1.45, тогда как ставку на "меньше 2,5 гола" можно сделать с котировкой 2.75.

"Ювентус" – "Рома": где смотреть

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Еще раз посмотреть матч можно будет ночью в 03:55 на канале "Футбол 1", а также на следующий день на канале "Футбол 2" в 15:45.

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