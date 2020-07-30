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"Ювентус" с Роналду безропотно проиграл "Кальяри": обзор фиаско чемпионов Италии

30 июля, 08:05

Олег Люлька Олег Люлька

Криштиану практически потерял шансы на "Золотую бутсу". Один из голов Буффону забил сын Симеоне - видео

Уже в статусе чемпиона Италии, добытом на прошлых выходных, "Ювентус" в предпоследнем туре Серии А безвольно проиграл середняку первенства "Кальяри" на его поле со счетом 0:2. В воротах старины Буффона у сардинцев в первом тайме расписались Гальяно и Джованни Симеоне – сын знаменитого тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

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Что касается Криштиану Роналду, к яхте которого накануне вплавь наведались десятки фанатов "Ювентуса", то он отыграл весь матч против "Кальяри", но так и не забил, упустив шанс приблизиться к Чиро Иммобиле в гонке за "Золотой бутсой" лучшему бомбардиру еврочемпионатов этого сезона. За тур до финиша у форварда "Лацио" на 4 гола больше, чем у португальца.

Обзор матча "Кальяри" – "Ювентус" (2:0)

"Кальяри" – "Ювентус" – 2:0
Голы: Гальяно, 8, Симеоне, 45+2
"Кальяри": Краньо – Валюкевич, Чеппителли, Клаван – Фараго, Ионицэ, Рог (Палоски, 47), Матиелло – Жоао Педро (Перейро, 88) – Симеоне (Бирса, 84), Гальяно (Ликояннис, 46)
"Ювентус": Буффон – Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро – Бетанкур (Пеетерс, 76), Пьянич (Занимаккья, 61), Мураторе (Матюиди, 61) – Бернардески, Игуаин (Оливьери, 88), Роналду
Предупреждения: Рог, Жоао Педро – Пьянич

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Статистика матча "Кальяри" – "Ювентус" (2:0)

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Турнирная таблица чемпионата Италии

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Напомним, накануне в чемпионате Италии Малиновский забил очередной гол со штрафного. Он помог "Аталанте", которая претендует на второе место, одержать волевую победу над "Пармой".

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видео голов чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Кальяри

Источник: Сегодня|Спорт

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