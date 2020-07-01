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"Ювентус" с шедевром от Роналду одержал третью подряд победу после карантина: смотреть голы

1 июля, 00:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

Криштиану Роналду и Пауло Дибала забивают в третьем матче подряд

"Ювентус" в 29-го туре чемпионата Италии одержал выездную победу над "Дженоа". Счет в матче открыл Пауло Дибала, а затем преимущество гостей удвоил Криштиану Роналду благодаря шикарному удару из-за пределов штрафной площади.

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К слову, эта парочка забивает в третьем матче подряд – во всех матчах своей команды в Серии А после карантина. Неудивительно, что Роналду поднялся на второе место в списке претендентов на "Золотой мяч".

На 73-й минуте бывший "горняк" Дуглас Коста довел счет до разгромного, воспользовавшись передачей Дибалы, но спустя три минуты "Дженоа" усилиями Андреа Пинамонти сократила отставание и подсластила поражение.

"Дженоа" – "Ювентус" – 1:3
Голы: Пинамонти (76) – Дибала (50), Роналду (56), Дуглас Коста (73)

"Дженоа": Перин, Сумаоро, Ромеро, Масьелло, Гильоне (Баррека, 62), Стураро (Бираски, 75), Бехрами, Шене (Лерагер, 46), Кассата (Пандев, 78), Фавилли (Санабрия, 46), Пинамонти.

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"Ювентус": Шченсны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Пьянич (Рэмзи, 74), Куадрадо, Рабьо (Матюиди, 83), Бентанкур, Бернардески (Дуглас Коста, 66), Роналду (Игуаин, 74), Дибала (Оливьери, 83).

Предупреждения: Фавилли (7), Шене (33), Бонуччи (45), Стураро (58), Кассата (70), Масьелло (80).

"Ювентус" вернул четырехочковое преимущество над "Лацио", который сегодня ранее обыграл "Торино". Скоре всего, борьба за "золото" развернется между этими командами, ведь "Интер" уже отстает он второго места на семь баллов, хоть и имеет матч в запасе.

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Смотрите голы матча "Дженоа" – "Ювентус":

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Обзор матча "Дженоа" – "Ювентус":

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чемпионат Италии Ювентус Турин Дженоа

Источник: Сегодня|Спорт

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