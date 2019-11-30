"Ювентус" – "Сассуоло" и другие матчи: расписание и результаты 14-го тура чемпионата Италии

В чемпионате Италии по футболу в эти выходные проходят матчи 14-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Ювентус" – Сассуоло", "Интер" – СПАЛ и "Брешия" – "Аталанта". Ниже – расписание игр тура с телетрансляциями, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица итальянской Серии А.
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Чемпионат Италии, 14 тур
Суббота, 30 ноября
16:00 "Брешиа" – "Аталанта" ТВ: "Футбол 1"
19:00 "Дженоа" – "Торино"
21:45 "Фиорентина" – "Лечче" ТВ: "Футбол 1"
Воскресенье, 1 декабря
13:30 "Ювентус" – "Сассуоло" ТВ: "Футбол 2"
16:00 "Интер" – СПАЛ ТВ: "Футбол 2"
16:00 "Лацио" – "Удинезе"
16:00 "Парма" – "Милан"
19:00 "Наполи" – "Болонья"
21:45 "Верона" – "Рома"
Понедельник, 2 декабря
21:45 "Кальяри" – "Сампдория" ТВ: "Футбол 1"
Трансляции матчей Серии А – на oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица чемпионата Италии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|13
|11
|2
|0
|23-10
|35
|2
|ИНТЕР
|13
|11
|1
|1
|29-12
|34
|3
|ЛАЦИО
|13
|8
|3
|2
|30-14
|27
|4
|КАЛЬЯРИ
|13
|7
|4
|2
|25-14
|25
|5
|РОМА
|13
|7
|4
|2
|23-14
|25
|6
|АТАЛАНТА
|13
|6
|4
|3
|31-21
|22
|7
|НАПОЛИ
|13
|5
|5
|3
|22-16
|20
|8
|ПАРМА
|13
|5
|3
|5
|20-17
|18
|9
|ВЕРОНА
|13
|5
|3
|5
|11-11
|18
|10
|ФИОРЕНТИНА
|13
|4
|4
|5
|18-20
|16
|11
|ТОРИНО
|13
|4
|2
|7
|15-20
|14
|12
|МИЛАН
|13
|4
|2
|7
|12-17
|14
|13
|УДИНЕЗЕ
|13
|4
|2
|7
|9-20
|14
|14
|САССУОЛО
|12
|4
|1
|7
|22-23
|13
|15
|БОЛОНЬЯ
|13
|3
|4
|6
|18-22
|13
|16
|САМПДОРИЯ
|13
|3
|3
|7
|9-20
|12
|17
|ЛЕЧЧЕ
|13
|2
|5
|6
|17-27
|11
|18
|ДЖЕНОА
|13
|2
|4
|7
|15-27
|10
|19
|СПАЛ
|13
|2
|3
|8
|8-19
|9
|20
|БРЕШИА
|12
|2
|1
|9
|10-23
|7
Смотрите, как клубы Италии на неделе играли в Лиге чемпионов
Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:1
Славия (Чехия) – Интер (Италия) – 1:3
Аталанта (Италия) – Динамо (Зг, Хорватия) – 2:0
Ювентус (Италия) – Атлетико (Испания) – 1:0
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