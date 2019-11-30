"Ювентус" – "Сассуоло" и другие матчи: расписание и результаты 14-го тура чемпионата Италии

Все - об итальянском футбольном уикенде

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В чемпионате Италии по футболу в эти выходные проходят матчи 14-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Ювентус" – Сассуоло", "Интер" – СПАЛ и "Брешия" – "Аталанта". Ниже – расписание игр тура с телетрансляциями, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица итальянской Серии А.

Чемпионат Италии, 14 тур

Суббота, 30 ноября

16:00 "Брешиа" – "Аталанта" ТВ: "Футбол 1"

19:00 "Дженоа" – "Торино"

21:45 "Фиорентина" – "Лечче" ТВ: "Футбол 1"

Воскресенье, 1 декабря

13:30 "Ювентус" – "Сассуоло" ТВ: "Футбол 2"

16:00 "Интер" – СПАЛ ТВ: "Футбол 2"

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16:00 "Лацио" – "Удинезе"

16:00 "Парма" – "Милан"

19:00 "Наполи" – "Болонья"

21:45 "Верона" – "Рома"

Понедельник, 2 декабря

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21:45 "Кальяри" – "Сампдория" ТВ: "Футбол 1"

Трансляции матчей Серии А – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Италии

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М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 13 11 2 0 23-10 35 2 ИНТЕР 13 11 1 1 29-12 34 3 ЛАЦИО 13 8 3 2 30-14 27 4 КАЛЬЯРИ 13 7 4 2 25-14 25 5 РОМА 13 7 4 2 23-14 25 6 АТАЛАНТА 13 6 4 3 31-21 22 7 НАПОЛИ 13 5 5 3 22-16 20 8 ПАРМА 13 5 3 5 20-17 18 9 ВЕРОНА 13 5 3 5 11-11 18 10 ФИОРЕНТИНА 13 4 4 5 18-20 16 11 ТОРИНО 13 4 2 7 15-20 14 12 МИЛАН 13 4 2 7 12-17 14 13 УДИНЕЗЕ 13 4 2 7 9-20 14 14 САССУОЛО 12 4 1 7 22-23 13 15 БОЛОНЬЯ 13 3 4 6 18-22 13 16 САМПДОРИЯ 13 3 3 7 9-20 12 17 ЛЕЧЧЕ 13 2 5 6 17-27 11 18 ДЖЕНОА 13 2 4 7 15-27 10 19 СПАЛ 13 2 3 8 8-19 9 20 БРЕШИА 12 2 1 9 10-23 7

Смотрите, как клубы Италии на неделе играли в Лиге чемпионов

Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:1

Славия (Чехия) – Интер (Италия) – 1:3

Аталанта (Италия) – Динамо (Зг, Хорватия) – 2:0

Ювентус (Италия) – Атлетико (Испания) – 1:0

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