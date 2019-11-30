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"Ювентус" – "Сассуоло" и другие матчи: расписание и результаты 14-го тура чемпионата Италии

30 ноября, 14:30

Все - об итальянском футбольном уикенде

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В чемпионате Италии по футболу в эти выходные проходят матчи 14-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Ювентус" – Сассуоло", "Интер" – СПАЛ и "Брешия" – "Аталанта". Ниже – расписание игр тура с телетрансляциями, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица итальянской Серии А.

Чемпионат Италии, 14 тур

Суббота, 30 ноября

16:00 "Брешиа" – "Аталанта" ТВ: "Футбол 1"

19:00 "Дженоа" – "Торино"

21:45 "Фиорентина" – "Лечче" ТВ: "Футбол 1"

Воскресенье, 1 декабря

13:30 "Ювентус" – "Сассуоло" ТВ: "Футбол 2"

16:00 "Интер" – СПАЛ ТВ: "Футбол 2"

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16:00 "Лацио" – "Удинезе"

16:00 "Парма" – "Милан"

19:00 "Наполи" – "Болонья"

21:45 "Верона" – "Рома"

Понедельник, 2 декабря

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21:45 "Кальяри" – "Сампдория" ТВ: "Футбол 1"

Трансляции матчей Серии А – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Италии

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МКлубИВНПМячиОчки
1ЮВЕНТУС13112023-1035
2ИНТЕР13111129-1234
3ЛАЦИО1383230-1427
4КАЛЬЯРИ1374225-1425
5РОМА1374223-1425
6АТАЛАНТА1364331-2122
7НАПОЛИ1355322-1620
8ПАРМА1353520-1718
9ВЕРОНА1353511-1118
10ФИОРЕНТИНА1344518-2016
11ТОРИНО1342715-2014
12МИЛАН1342712-1714
13УДИНЕЗЕ134279-2014
14САССУОЛО1241722-2313
15БОЛОНЬЯ1334618-2213
16САМПДОРИЯ133379-2012
17ЛЕЧЧЕ1325617-2711
18ДЖЕНОА1324715-2710
19СПАЛ132388-199
20БРЕШИА1221910-237

Смотрите, как клубы Италии на неделе играли в Лиге чемпионов

Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:1

Славия (Чехия) – Интер (Италия) – 1:3

Аталанта (Италия) – Динамо (Зг, Хорватия) – 2:0

Ювентус (Италия) – Атлетико (Испания) – 1:0

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чемпионат Италии Ювентус Турин Интер Италия Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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