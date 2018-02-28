"Ювентус" стал первым финалистом Кубка Италии

"Ювентус" одержал домашнюю победу над "Аталантой" (1:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник Миралем Пьянич, который на 75-й минуте реализовал 11-метровый удар, назначенный после грубого фола Джанлуки Манчини. По сумме двух матчей (2:0) бьянконери пробились в финал турнира.

"Ювентус" – "Аталанта" – 1:0

Гол: Пьянич (75, пен)

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Бенатия, Лихтштайнер, Алекс Сандро (Бардзальи, 85), Матюиди, Асамоа, Маркизио (Хедира, 68), Пьянич, Дуглас Коста (Дибала, 83), Манджукич.

"Аталанта": Бериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Манчини (Риццо, 76), Кристанте, де Рон, Иличич (Корнелиус, 64), Фройлер (Барроу, 87), Гомес, Спинаццола.

Предупреждения: Кьеллини (13), Гомес (35), Пьянич (45), Матюиди (50), Масьелло (69), Алекс Сандро (78), Манджукич (87).

Интересно, что поединок "Ювентус" – "Аталанта" в чемпионате Италии на прошлых выходных был отменен из-за снегопада. Ожидается, что они смогут провести игру в середине марта.

В финале "старой синьоре" предстоит сыграть с победителем пары "Лацио" – "Милан". Напомним, что "Лацио" – соперник киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Первый поединок против итальянцев состоится 8 марта в Риме, а ответный – 15-го в Киеве.