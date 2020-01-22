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"Ювентус" уверенно пробился в полуфинал Кубка Италии, обыграв "Рому"

22 января, 23:58

В 1/2 финала туринский клуб сыграет с победителем пары "Милан" - "Торино"

Дибала и Роналду

Дибала и Роналду / Фото: Getty Images

В матче 1/4 финала Кубка Италии "Ювентус" принимал "Рому". Встреча состоялась на стадионе "Альянц Ювентус" в Турине и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Мы провели онлайн матча "Ювентус" – "Рома" с яркими моментами поединка.

На 26-й минуте счет в матче открыл нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Через 12 минут полузащитник Родриго Бентанкур упрочил преимущество хозяев в счете. В компенсированное время первого тайма третий гол забил защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. В начале второго тайма, на 50-й минуте, голкипер туринской команды Джанлуиджи Буффон отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, "Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии, а "Рома" завершила выступление в турнире. В 1/2 финала Кубка Италии туринский клуб сыграет с победителем пары "Милан" – "Торино".

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Ранее мы писали, что Роналду и Дибала взорвали соцсети новым горячим поцелуем. Это уже второе проявление нежности между Криштиану и его партнером – что подумает Джорджина Родригес?.

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Ювентус Турин кубок Италии Рома Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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