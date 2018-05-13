"Ювентус" в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии

Вчера, 23:51

Туринский клуб досрочно оформил очередное чемпионство

Фото AFP
Фото AFP

"Ювентус" за тур до финиша стал чемпионом Италии. В 37-м туре туринский клуб сыграл на выезде вничью с "Ромой". Поединок на "Стадио Олимпико" завершился нулевой ничьей. При этом, хозяева поля доигрывали матч в меньшинстве – на 68-й минуте Раджа Наингголан заработал повторное предупреждение и отправился досматривать матч в раздевалку.

"Ювентус" стал чемпионом Италии в седьмой раз подряд. Всего "Старая синьора" 34 раза становилась лучшей в Италии, что является национальным рекордом.

"Рома" – "Ювентус" – 0:0

"Рома": Алиссон, Жезус, Фасио, Коларов, Флоренци, Наингголан, де Росси (Стротман, 82), Ундер (Шик, 81), Пеллегрини (Гоналон, 73), Эль-Шаарави, Джеко.

"Ювентус": Шченсны, Бардзальи, Алекс Сандро, Де Шильо, Ругани, Матюиди, Пьянич, Бернардески (Дуглас Коста, 67), Манджукич (Бентанкур, 81), Дибала, Игуаин.

Предупреждения: Пьянич (32), Алекс Сандро (43), Наингголан (63).

Удаление: Наингголан (68).

13 мая донецкий "Шахтер" обыграл "Верес" в Харькове и досрочно стал чемпионом Украины. Победный гол на свой счет записал Марлос, реализовавший пенальти в самом дебюте встречи.

"Шахтер" в 11-й раз становится чемпионом страны и во второй раз подряд. "Горняки" завоевывали золотые медали в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах. 
футбол, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Рома Италия

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Сегодня|Спорт

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