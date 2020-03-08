"Ювентус" вернулся на первую строчку после победы над "Интером" при пустых трибунах

В Турине завершился центральный матч 26-го тура. "Ювентус" принимал "Интер" и добился победы со счетом. Игра из-за эпидемии коронавируса проходил без зрителей. Мы провели онлайн матча "Ювентус" – "Интер" с яркими фото.

Счет был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте автором забитого мяча стал Аарон Рэмзи, которому ассистировал Криштиану Роналду. На 67-й минуте туринский клуб увеличил разрыв в счете, отличился Пауло Дибала с передачи Рэмзи. "Ювентус", набрав 63 очка, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. "Интер" – на втором месте. У Роналду был шанс отличиться на последних минутах, но португалец ушел с поля ни с чем.

Смотрите обзор матча "Ювентус" – "Интер":

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Кстати, перед матчем Криштиану Роналду решил немного подшутить. Португалец не растерялся из-за отсутствия болельщиков на стадионе, выйдя из автобуса перед матчем, отбил пять воображаемым фанатам и улыбнулся. Эпизод попал на камеру.

Как мы писали, полуфинал Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" отменили. Встреча должна была состояться в среду вечером в Турине.

Смотрите сюжет о том, что сын Криштиану Роналду зарегистрировался в Instagram

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