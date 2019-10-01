"Ювентус" вновь судится с "Интером" и хочет отобрать у него чемпионство

Новая выездная форма "Ювентуса" / Фото: Instagram

"Ювентус" вновь выступил с требованием лишить "Интер" чемпионского титула в сезоне-2005/06. Ранее мы писали, что скандальный итальянский форвард был пойман с сигаретой прямо перед матчем.

Туринский клуб повторно направил соответствующую апелляцию в спортивный трибунал Национального олимпийского комитета Италии.

Напомним, чемпионом в сезоне-2005/06 стал "Ювентус", но после скандала титул был передан "Интеру". Туринцы уже пытались оспорить это решение несколько лет назад, но их апелляция была отклонена. Летом 2006 года "Ювентус" по решению суда был лишен титула и отправлен в серию В (второй по силе чемпионат).

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Отметим, что шестого октября "Ювентус" сыграет с "Интером" в рамках седьмого тура чемпионата Италии.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

Как мы сообщали накануне, Роналду – в шоке, Симеоне – в экстазе, Семин – на вершине. Экс-тренер киевского "Динамо" возглавил группу, в которой "Атлетико" и "Ювентус" устроили супертриллер.

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