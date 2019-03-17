"Ювентус" впервые в сезоне проиграл в чемпионате Италии

Без Криштиану Роналду "Юве" в гостях пропустил два гола от "Дженоа"

Пандев забил второй гол в матче. Фото: AFP

"Ювентус" впервые в сезоне проиграл в чемпионате Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e5a/b57/5c8e5ab57e0aa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e5a/b57/5c8e5ab57e0aa.jpg 2019-03-17T16:33:32+02:00 Футбол Без Криштиану Роналду "Юве" в гостях пропустил два гола от "Дженоа"

В матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу "Дженоа" нанесла первое поражение "Ювентусу" в Серии А. Встреча команд состоялась на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе и завершилась со счетом – 2:0 в пользу хозяев.

На 72-й минуте полузащитник "Дженоа" Стефано Стураро открыл счет, а через 9 минут форвард Горан Пандев добил туринский клуб. Напомним, эту встречу по решению тренерского штаба пропускал форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Узнав, что Роналду не приехал в Гению, болельщики "Дженоа" начали сдавать билеты на матч.

Поражение не сказалось на лидерстве "Ювентуса". Клуб на 18 очков опережает "Наполи".

Кстати, на днях сексапильная модель рассказала об отношениях с Криштиану Роналду. У них было пари, а в случае победы Роналду мог укусить девушку за задницу.

Ранее мы писали, что ведущие европейские клубы собираются бойкотировать новый клубный чемпионат мира, сообщает BBC Sport. Напомним, накануне ФИФА утвердила новый формат турнира по инициативе президента организации Джанни Инфантино. Изменения касаются числа участников (24, 8 из которых европейские), а также время проведения (раз в четыре года летом).

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