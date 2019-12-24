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"Ювентус" выиграл гонку у МЮ: туринцы нашли гениального партнера для Роналду

24 декабря, 16:47

Норвежский нападающий должен перебраться в Италию уже зимой

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

Нападающий "Ред Булла" 19-летний Эрлинг Холанд, вероятнее всего, уже зимой переберется в Италию. Ранее мы писали, что "Барселону" испугала цена за игрока, который забивает в 7 раз больше Месси.

По информации Football Italia, чемпион Серии А "Ювентус" выиграл борьбу за норвежского форварда у других ведущих клубов Европы, среди которых были "Манчестер Юнайтед", дортмундская "Боруссия" и "Милан". "Старая Синьора" якобы убедила форварда выбрать именно Турин. Сумма сделки составит около 30 млн евро, которые изначально требовали за Холанда в Зальцбурге.

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Хотя до этого главным претендентом на Эрлинга считался МЮ. Английский клуб намерен заменить Холандом Ромелу Лукаку, проданного летом в "Интер". Тот факт, что главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер тренировал молодого норвежца в "Мольде", также должен был сыграть свою роль в возможном переходе игрока.

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В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 14 матчей в австрийской Бундеслиге, в которых отметился 16 голами. Также на его счету 8 мячей и одна результативная передача в шести поединках Лиги чемпионов. 19-летний игрок "Зальцбурга" первым забил шесть голов в стартовых трех матчах Лиги чемпионов.

Смотрите, как Холанд забивал "Ливерпулю"

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Лига чемпионов Ред Булл чемпионат Италии Ювентус Турин нападающий Зальцбург Эрлинг Холанд

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