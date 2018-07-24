"Ювентус" заработает на Криштиану Роналду 340 миллионов

Компания KPMG оценила финансовую часть трансфера Криштиану Роналду в "Ювентус". По данным этой компании "Ювентус" за четыре года заработает 340 миллионов евро чистыми (в среднем по 85 миллионов за год контракта португальца). Напомним, что за переход нападающего "старая синьора" заплатила 100 миллионов евро, а его заработная плата составит 30 миллионов евро.

При этом, сумма чистой выручки от этого трансфера будет колебаться и в первый год она будет самой маленькой. Цифра будет во многом зависеть от выступлений команды в Лиге чемпионов.

Также в отчете компании говорится, что Криштиану Роналду окажет огромное позитивное влияние на бренд "Ювентуса". Отмечается, что популярность Роналду поможет клубу развиваться в Азии, Южной и Центральной Америке и США.

В конце доклада компания предупреждает, что несомненно будут и негативные моменты. Отмечается, что приобретение Роналду обязательно приведет к некоторым потерям. KPMG – одна из аудиторских компаний Большой четверки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC.

Ранее стало известно, что "Ювентус" за день продал футболок Роналду на 55 миллионов евро – это половина цены трансфера футболиста.

Интересно, что работники компании FIAT, которая является спонсором "Ювентуса", выразили недовольство покупкой Криштиану Роналду. Они намерены были устроить забастовку, но на митинг пришло всего пять человек. FIAT входит в холдинг Exor, который является владельцем "Ювентуса". Часть стоимости за Роналду оплатят за счет резервов завода.