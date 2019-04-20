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"Ювентус" завоевал титул за пять туров за окончания чемпионата: это восьмое подряд чемпионство команды

Сегодня, 21:06

Роналду и компания дома обыграли "Фиорентину". Гости забили первыми, но "Ювентус" смог добыть волевую победу благодаря автоголу соперника

"Ювентус" досрочно гарантировал себе чемпионский титул в Серии А
"Ювентус" досрочно гарантировал себе чемпионский титул в Серии А. Фото: AFP

В чемпионате Италии определился чемпион! Футболисты "Ювентуса" обыграли "Фиорентину" в матче 33-го тура чемпионата Италии и досрочно завоевали титул в сезоне-2018/19. Встреча, состоявшаяся в субботу в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. "Ювентус" набрал 87 очков и за пять туров до окончания чемпионата Италии стал недосягаемым для ближайшего преследователя – "Наполи", в активе которого 67 баллов после 32 игр. Победным стал мяч защитника гостей Хермана Пессельи, который отправил мяч в свои ворота.

"Ювентус" выиграл чемпионат Италии 35-й раз в истории и восьмой раз подряд!

Чемпионат Италии стал первым из "Большой пятерки", в котором определился чемпион:

  • В Англии за 4 тура до окончания сезона "Манчестер Сити" опережает "Ливерпуль" на 1 очко
  • В Испании за 6 туров до завершения Ла Лиги "Барселона" опережает "Атлетико" на 9 очков
  • В Германии за 5 туров до завершения Бундеслиги "Бавария" опережает дортмундскую "Боруссию" на 1 очко
  • Во Франции "ПСЖ" за 6 туров до завершения Лиги 1 опережает "Лилль" на 17 очков, и в случае победы в воскресенье парижане отпразднуют чемпионство

"Ювентус" – "Фиорентина" – 2:1 (1:1)
Голы: Сандру (37) – Миленкович(6), Пеццела (53, автогол)

"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, Сандру, Ругани, Жоау Канселу, Матюиди, Пьянич (Бентанкур, 65), Эмре Джан, Криштиану Роналду, Куадрадо (Де Шильо, 87), Бернардески (Кин, 74).

"Фиорентина": Лафон, Пеццела, Чеккерини, Ганцко, Миленкович, Дабо, Бенасси (Жерсон, 73), Верету, Миральяс (Фернандес, 80), Симеоне, Кьеза (Муриэль, 66).

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Тег чемпионат Италии, Ювентус Турин, Фиорентина

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Сегодня|Спорт

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