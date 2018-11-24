Южная Америка предложила проводить чемпионаты мира каждые два года

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) предлагает Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года.

Об этом рассказал Алехандро Домингес – президент организации, управляющей футболом в Южной Америке.

"Предложение, которое мы сделали ФИФА, заключается в том, чтобы проводить чемпионат мира каждые два года, а не четыре. Вместо того, чтобы проводить в промежутке Лигу наций, мы можем каждые два года играть на чемпионате мира, и это хорошо для всех.

Для игроков, потому что они смогут сыграть на четырех чемпионатах мира, если мы перейдем на двухлетний цикл. Если останется тот же формат, многие футболисты не смогут сыграть больше, чем на двух мировых первенствах. Так что мы видим такую возможность и обратились к ФИФА с предложением.

Есть много решений. Мы могли бы провести турнир в Европе, Южной и Северной Америке, Африке и Азии без такого долгого ожидания.

С точки зрения экономики ФИФА заработает денег и отдаст больше денег", – приводит слова Домингеса The Guardian.

Напомним, что чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции, в финале обыгравшая Хорватию.