За 7 минут попал в историю: школьник забил самый "юный" гол чемпионата Австралии

Нападающий "Аделаиды Юнайтед" Мохамед Туре в 15 лет стал самым молодым забивалой австралийского первенства

Мохамед Туре / Фото: Twitter

15-летний нападающий австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Мохамед Туре отметился рекордно юным голом в матче А-лиги с "Сентрал Кост Маринерс". Школьник вышел на замену на 77-й минуте, а спустя 7 минут замкнул передачу с левого фланга и удвоил преимущество своей команды. Встреча завершилась победой "Аделаиды" со счетом 2:0.

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Как сообщает Fox Sports Australia, Туре, которому в марте исполнится всего 16 лет, установил рекорд чемпионата Австралии, став самым молодым автором гола в истории соревнований. Предыдущий рекордсмен первенства поразил ворота соперника в возрасте 17 лет. Таким образом, Мохамед превзошел достижение своего предшественника более чем на год.

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Интересно, что лишь на прошлой неделе Мохамед Туре дебютировал в А-лиге и стал третьим в списке самых молодых футболистов в истории турнира. На момент выхода на поле форварду было 15 лет и 320 дней.

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Правда, болельщики на рекордно юный гол в чемпионате Австралии отреагировали по разному: кто с восхищением, а кто – с иронией. Вот их комментарии в соцсетях:

Талантище!

А что вы делали в свои 15 лет?

Мне не 15, а 50 лет. И я бы тоже с такой позиции забил

Да любой забил бы, за исключением разве что Антони Марсьяля

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