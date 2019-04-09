Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

За бодание в стиле Зидана Гармаш пропустит матч с "Шахтером" в УПЛ

Сегодня, 23:00

В ФФУ рассказали, какая дисквалификация ждет динамовца за агрессивное поведение по отношению к Мораесу

Удаление Гармаша
Удаление Гармаша. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
За бодание в стиле Зидана Гармаш пропустит матч с "Шахтером" в УПЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a3e/279/5caa3e279a15d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a3e/279/5caa3e279a15d.png Футбол В ФФУ рассказали, какая дисквалификация ждет динамовца за агрессивное поведение по отношению к Мораесу

Удаление полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша в кубковом матче с "Шахтером" будет иметь серьезные последствия для игрока. Он пропустит ряд важных матчей своей команды. Срок дисквалификации футболиста будет определен в четверг.

Напомним, Гармаш был удален за то, что головой, в стиле Зидана, боднул форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса. Полузащитник "Динамо" повторил знаменитый фол капитана сборной Франции в финале ЧМ-2006 по отношению к Марко Матерацци. 

"По регламенту, Денис Гармаш не имеет права играть в следующем туре УПЛ, несмотря на то, что красная карточка была показана в матче Кубка Украины. Причина заключается в том, что это прямая красная карточка, а значит наказание распространяется и на матчи УПЛ, – заявил секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко. – В четверг состоится заседание КДК ФФУ, на котором будет определен срок дисквалификации Гармаша. В любом случае, против Мариуполя (13 апреля) он не сыграет. В регламенте предусмотрено отбывание наказания за прямую красную карточку, полученную в кубковом матче, в следующем поединка Кубка, но это относится к красным за "лишение очевидной голевой возможности". В случае с игроком "Динамо" речь идет об агрессивном поведении во время остановки игры".

Денис Гармашу грозит дисквалификация в 4 матча УПЛ. Не исключено, что он получит 3 поединка, но это будет счастливый случай для "Динамо". В ближайших матчах киевляне сыграют с "Мариуполем" (на выезде), "Шахтером" (дома), "Львовом" (на выезде) и "Александрией" (дома). Если Гармаш получит 3 матча дисквалификации, то сможет выйти против "Александрии".

Гармаш станет уже пятым игроком, который по дисциплинарным причинам не поможет "Динамо" в ближайшем матче с "Мариуполем". Как сообщалось ранее, до того киевляне потеряли четырех игроков общей стоимостью 15 миллионов евро.

Также сообщалось, что "Шахтер" определенное время не сможет рассчитывать на Марлоса. Лучшего футболиста чемпионата Украины, который восемь месяцев играл с болью, прооперировали в Барселоне

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Денис Гармаш

Вы сейчас просматриваете новость " За бодание в стиле Зидана Гармаш пропустит матч с "Шахтером" в УПЛ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

betnews365

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Так Морозюка еще не били: поединок экс-капитанов киевского "Динамо" в Турции

Сегодня, 10:01

Благодаря голу Виды "Бешикташ" уничтожил на выезде клуб украинского футболиста

Луческу досталось от Блохина за слова о Лобановском: "Был бы Мирча наш, мы бы ему дали"

Вчера, 22:25

Обладатели "Золотого мяча" обвинили румына в неуважении к легендарному украинскому наставнику

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию

Земля с расстояния более 43 млн км: зонд прислал фото

Второй тур выборов: Зеленского поддержал Шевченко

Назван самый полезный суп

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

30 млн просмотров! Выступление американской гимнастки
Загрузка...

"В истории бокса не было ничего подобного": промоутер анонсировал новый халат Ломаченко

Сегодня, 16:39

Украинец 12 апреля проведет защиту чемпионских поясов в поединке с Кроллой

Не Шевой единым: Леоненко придумал прозвище венгру, который привез гол в ворота "Динамо"

Вчера, 16:20

Лучший футболист Украины первой половины 90-х проехался по защитнику киевлян Кадару

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

7 апреля, 16:29

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

Такого в ринге еще не было: Макгрегор отправил в нокаут Макгрегора

7 апреля, 11:41

Скандальный ирландец провел поединок в ринге со своим двухлетним сынишкой и получил от него

Олег Скрипка обратился к украинцам из-за выборов президента

Политолог: "Ну вот Зеленский и заговорил четко, как и нужно"

Что мужчинам нельзя знать о женщинах