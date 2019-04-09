За бодание в стиле Зидана Гармаш пропустит матч с "Шахтером" в УПЛ

В ФФУ рассказали, какая дисквалификация ждет динамовца за агрессивное поведение по отношению к Мораесу

Удаление Гармаша. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

За бодание в стиле Зидана Гармаш пропустит матч с "Шахтером" в УПЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a3e/279/5caa3e279a15d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a3e/279/5caa3e279a15d.png 2019-04-09T23:00:00+03:00 Футбол В ФФУ рассказали, какая дисквалификация ждет динамовца за агрессивное поведение по отношению к Мораесу

Удаление полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша в кубковом матче с "Шахтером" будет иметь серьезные последствия для игрока. Он пропустит ряд важных матчей своей команды. Срок дисквалификации футболиста будет определен в четверг.

Напомним, Гармаш был удален за то, что головой, в стиле Зидана, боднул форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса. Полузащитник "Динамо" повторил знаменитый фол капитана сборной Франции в финале ЧМ-2006 по отношению к Марко Матерацци.

"По регламенту, Денис Гармаш не имеет права играть в следующем туре УПЛ, несмотря на то, что красная карточка была показана в матче Кубка Украины. Причина заключается в том, что это прямая красная карточка, а значит наказание распространяется и на матчи УПЛ, – заявил секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко. – В четверг состоится заседание КДК ФФУ, на котором будет определен срок дисквалификации Гармаша. В любом случае, против Мариуполя (13 апреля) он не сыграет. В регламенте предусмотрено отбывание наказания за прямую красную карточку, полученную в кубковом матче, в следующем поединка Кубка, но это относится к красным за "лишение очевидной голевой возможности". В случае с игроком "Динамо" речь идет об агрессивном поведении во время остановки игры".

Денис Гармашу грозит дисквалификация в 4 матча УПЛ. Не исключено, что он получит 3 поединка, но это будет счастливый случай для "Динамо". В ближайших матчах киевляне сыграют с "Мариуполем" (на выезде), "Шахтером" (дома), "Львовом" (на выезде) и "Александрией" (дома). Если Гармаш получит 3 матча дисквалификации, то сможет выйти против "Александрии".

Гармаш станет уже пятым игроком, который по дисциплинарным причинам не поможет "Динамо" в ближайшем матче с "Мариуполем". Как сообщалось ранее, до того киевляне потеряли четырех игроков общей стоимостью 15 миллионов евро.

Также сообщалось, что "Шахтер" определенное время не сможет рассчитывать на Марлоса. Лучшего футболиста чемпионата Украины, который восемь месяцев играл с болью, прооперировали в Барселоне

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