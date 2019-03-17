"За что красная?": Ребров со скандалом обыграл самого знаменитого вратаря мира

Легендарный венгерский "голкипер в штанах" выругался на арбитра за гол, забитый командой экс-тренера "Динамо"

Габор Кирай негодует. Фото: Getty Images

"За что красная?": Ребров со скандалом обыграл самого знаменитого вратаря мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e27/1d5/5c8e271d54494.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e27/1d5/5c8e271d54494.png 2019-03-17T13:00:41+02:00 Футбол Легендарный венгерский "голкипер в штанах" выругался на арбитра за гол, забитый командой экс-тренера "Динамо"

В чемпионате Венгрии лидер первенства "Ференцварош", возглавляемый Сергеем Ребровым, со скандалом обыграл клуб "Халадаш" со счетом 2:0 (Ловренчич, 69, Сигер, 78). И в центре этого скандала оказался знаменитый вратарь Габор Кирай, прославившийся на весь мир во время Евро-2016, где он играл в штанах.

В штанах Габор Кирай выступает по сей день, в свои почти 43 года. Да-да, он закончил карьеру после того Евро, но только в сборной. Между тем его все еще можно увидеть в его легендарных штанах в клубных турнирах – на воротах команды "Халадаш".

В матче против "Ференцвароша" Кирай, пропустив первый гол после дальнего удара, бросился к судье матча, доказывая, что два игрока команды Реброва были в активном офсайде и не позволили ему увидеть удар. Вратарь в штанах использовал и крепкое словцо, что вынудило рефери удалить голкипера с поля. Естественно, свою красную карточку, как и сам гол, он считает несправедливой ("За что?" – негодует Кирай).

Отметим, что эта победа позволила "Ференцварошу" Реброва застолбить за собой 8-очковое лидерство в чемпионате Венгрии.

Как сообщалось ранее, в киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров".

Также сообщалось, что жена украинского игрока "Ференцвароша" поразила схожестью с певицей Тиной Кароль.

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