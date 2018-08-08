За день до закрытия трансферного окна звезда "МЮ" решил покинуть клуб

Сегодня, 11:53

Поль Погба сообщил партнерам по команде и руководству, что намерен найти новую команду

Поль Погба. Фото AFP
Поль Погба. Фото AFP

Французский полузащитник Поль Погба хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" в нынешнее трансферное окно, которое закрывается в четверг, 9 августа, утверждает Daily Mail. 25-летний футболист якобы сообщил о своем желании партнерам по команде и исполнительному директору клуба Эду Вудворду. По данным transfermarkt, трансферная стоимость Поля Погба составляет 90 миллионов евро.

В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" не хочет продавать Погба. В клубе считают, что не успеют найти игроку равнозначную замену до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Барселоны" по Погба. Каталонцы предложили за француза 50 миллионов евро, а также защитника Йерри Мину и хавбека Андре Гомеша.

Напомним, что Поль Погба стал чемпионом мира 2018 года. В финале сборная Франции со счетом 4:2 обыграла команду Хорватии. Погба в финальном матче вышел в стартовом составе.

Ранее мы писали, что Поль Погба отказался досрочно прервать отпуск по просьбе главного тренера команды Жозе Моуринью. Футболист демонстративно устроил вечеринку и продолжил отпуск во Французской Полинезии.
чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Поль Погба

Вы сейчас просматриваете новость "За день до закрытия трансферного окна звезда "МЮ" решил покинуть клуб". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт, СЭ, Daily Mail / Sport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости

Поль Погба - заводила в команде. Фото AFP

Мотивационная речь Погба: "Месси, не Месси – мне все равно! Мы приехали выиграть этот чертов Кубок мира!"

18 Июля, 14:09

Стало известно, как настраивал полузащитник сборной Франции своих партнеров по команде на матчи ЧМ-2018

Футбол

Поль Погба оформил дубль в ворота "Манчестер Сити". Фото AFP

Поль Погба забил два гола в ворота "Ман Сити" за 97 секунд

8 Апреля, 09:12

Дубль Поля Погба в дерби Манчестера не позволил "Манчестер Сити" отпраздновать чемпионство
Загрузка...
Загрузка...