За день до закрытия трансферного окна звезда "МЮ" решил покинуть клуб
Поль Погба сообщил партнерам по команде и руководству, что намерен найти новую команду
Французский полузащитник Поль Погба хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" в нынешнее трансферное окно, которое закрывается в четверг, 9 августа, утверждает Daily Mail. 25-летний футболист якобы сообщил о своем желании партнерам по команде и исполнительному директору клуба Эду Вудворду. По данным transfermarkt, трансферная стоимость Поля Погба составляет 90 миллионов евро.
В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" не хочет продавать Погба. В клубе считают, что не успеют найти игроку равнозначную замену до закрытия трансферного окна.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Барселоны" по Погба. Каталонцы предложили за француза 50 миллионов евро, а также защитника Йерри Мину и хавбека Андре Гомеша.
Напомним, что Поль Погба стал чемпионом мира 2018 года. В финале сборная Франции со счетом 4:2 обыграла команду Хорватии. Погба в финальном матче вышел в стартовом составе.
Ранее мы писали, что Поль Погба отказался досрочно прервать отпуск по просьбе главного тренера команды Жозе Моуринью. Футболист демонстративно устроил вечеринку и продолжил отпуск во Французской Полинезии.
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