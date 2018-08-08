За день до закрытия трансферного окна звезда "МЮ" решил покинуть клуб

Поль Погба сообщил партнерам по команде и руководству, что намерен найти новую команду

Французский полузащитник Поль Погба хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" в нынешнее трансферное окно, которое закрывается в четверг, 9 августа, утверждает Daily Mail. 25-летний футболист якобы сообщил о своем желании партнерам по команде и исполнительному директору клуба Эду Вудворду. По данным transfermarkt, трансферная стоимость Поля Погба составляет 90 миллионов евро.

В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" не хочет продавать Погба. В клубе считают, что не успеют найти игроку равнозначную замену до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Барселоны" по Погба. Каталонцы предложили за француза 50 миллионов евро, а также защитника Йерри Мину и хавбека Андре Гомеша.

Напомним, что Поль Погба стал чемпионом мира 2018 года. В финале сборная Франции со счетом 4:2 обыграла команду Хорватии. Погба в финальном матче вышел в стартовом составе.

Ранее мы писали, что Поль Погба отказался досрочно прервать отпуск по просьбе главного тренера команды Жозе Моуринью. Футболист демонстративно устроил вечеринку и продолжил отпуск во Французской Полинезии.