За "Динамо" под номером Блохина забил таинственный новичок из Бразилии: мы рассекретили "агента из Кариоки"

Место Бурды, уехавшего в сборную Украины, Хацкевич доверил подростку из Кариоки. И тот сразу забил

Марсело Аюл в игре за бразильских "быков". Фото: Instagram

За "Динамо" под номером Блохина забил таинственный новичок из Бразилии: мы рассекретили "агента из Кариоки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8fd/bd8/5c98fdbd8c416.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8fd/bd8/5c98fdbd8c416.png 2019-03-25T18:11:00+02:00 Футбол Место Бурды, уехавшего в сборную Украины, Хацкевич доверил подростку из Кариоки. И тот сразу забил

Заполнив паузу, вызванную матчами сборных, киевское "Динамо" на своей базе в Конча-Заспе провело в понедельник спарринг против клуба Второй лиги украинского футбола – житомирского "Полесья". Поединок завершился со счетом 1:1, а самое интересное, что за киевлян забил мулат с пышной шевелюрой, которого официальный сайт столичного клуба представил без имени-фамилии – просто как игрока, "находящегося на просмотре".

Как стало известно "Сегодня", это центральный защитник из Бразилии Марсело Аюл, которому всего 16 лет. На родине подросток из Кариоки выступает за клуб Red Bull Brasil. В своем Instagram Марсело выставляет не только игровые иллюстрации, но и фото со своей девушкой Натали Родригес, которое потенциальный новичок "Динамо" пафосно подписал: "Встреча с тобой была моей миссией, теперь моя судьба – остаться с тобой!".

Против "Полесья" бразилец вышел в футболке с номером 11, под которым в "Динамо" в свое время играл легендарный Олег Блохин. Марсело открыл счет в матче, добив мяч в сетку ворот после подачи углового. А сразу после перерыва его заменил Роман Бодня. Отметим, что партнерами Марсело по "Динамо" в спарринге были такие игроки как Сидклей, Шепелев, Че Че, Буэно, Гармаш, Андриевский.

Как сообщалось ранее, динамовец, "похоронивший" киевлян в матче с "Челси", обыграл вице-чемпионов мира.

Также сообщалось, что Суркис определился, отправлять ли Хацкевича в отставку.

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