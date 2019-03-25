Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

За "Динамо" под номером Блохина забил таинственный новичок из Бразилии: мы рассекретили "агента из Кариоки"

Сегодня, 18:11

Место Бурды, уехавшего в сборную Украины, Хацкевич доверил подростку из Кариоки. И тот сразу забил

Марсело Аюл в игре за бразильских "быков"
Марсело Аюл в игре за бразильских "быков". Фото: Instagram
За "Динамо" под номером Блохина забил таинственный новичок из Бразилии: мы рассекретили "агента из Кариоки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8fd/bd8/5c98fdbd8c416.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8fd/bd8/5c98fdbd8c416.png Футбол Место Бурды, уехавшего в сборную Украины, Хацкевич доверил подростку из Кариоки. И тот сразу забил

Заполнив паузу, вызванную матчами сборных, киевское "Динамо" на своей базе в Конча-Заспе провело в понедельник спарринг против клуба Второй лиги украинского футбола – житомирского "Полесья". Поединок завершился со счетом 1:1, а самое интересное, что за киевлян забил мулат с пышной шевелюрой, которого официальный сайт столичного клуба представил без имени-фамилии – просто как игрока, "находящегося на просмотре".

Как стало известно "Сегодня", это центральный защитник из Бразилии Марсело Аюл, которому всего 16 лет. На родине подросток из Кариоки выступает за клуб Red Bull Brasil. В своем Instagram Марсело выставляет не только игровые иллюстрации, но и фото со своей девушкой Натали Родригес, которое потенциальный новичок "Динамо" пафосно подписал: "Встреча с тобой была моей миссией, теперь моя судьба – остаться с тобой!".

Против "Полесья" бразилец вышел в футболке с номером 11, под которым  в "Динамо" в свое время играл легендарный Олег Блохин. Марсело открыл счет в матче, добив мяч в сетку ворот после подачи углового. А сразу после перерыва его заменил Роман Бодня. Отметим, что партнерами Марсело по "Динамо" в спарринге были такие игроки как Сидклей, Шепелев, Че Че, Буэно, Гармаш, Андриевский.

Как сообщалось ранее, динамовец, "похоронивший" киевлян в матче с "Челси", обыграл вице-чемпионов мира.

Также сообщалось, что Суркис определился, отправлять ли Хацкевича в отставку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Динамо Киев

Вы сейчас просматриваете новость " За "Динамо" под номером Блохина забил таинственный новичок из Бразилии: мы рассекретили "агента из Кариоки"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Форвард "Динамо" показал следы операции на своем теле

Вчера, 16:54

Фран Соль продемонстрировал, как выглядит его левое плечо после хирургического вмешательства

"Ставим на карту все ради победы": огненное видео к матчу Кубка Украины – "Шахтер" – "Динамо"

23 марта, 17:43

Украинские гранды сыграют между собой 7 апреля в Харькове

Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?

Вера Брежнева показала, как выглядела в 16 лет

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак
Загрузка...

Списали с Андрея Шевченко: талисман Евро-2020 похож на главного тренера сборной Украины

Сегодня, 07:19

Маскота чемпионата Европы назвали Скиллзи. Впервые в истории у талисмана ЧЕ будет живая компания

Сборная России забила украинцу четыре сухих мяча в отборе Евро-2020

Вчера, 18:02

Киевлянин Дмитрий Непогодов не смог спасти Казахстан от разгрома в поединке с россиянами

Черепахи остановили матч сборной Украины: появилось видео

Вчера, 13:36

Во время матча молодежной сборной Украины против Северной Македонии на поле вылезли черепахи

Украина сыграла вничью с чемпионами Европы: Криштиану Роналду не пробил Пятова

22 марта, 23:44

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов

Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина

22 марта, 20:48

Список трансляций отборочного матча к Евро-2020 на стадионе "Да Луж" на ТВ и в интернете

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Любви больше нет: 5 вещей, чего никогда не сделает любящий муж

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина