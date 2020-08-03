За два тура до финиша Первой лиги на выход в элиту претендуют шесть команд

На этой неделе может произойти развязка в невероятно увлекательном сезоне Первой лиги украинского футбола. В понедельник были сыграны поединки 28 тура, и до завершения чемпионата осталось сыграть еще два. Предпоследний тур состоится в пятницу, 7 августа.
На три путевки в элитный дивизион все еще претендуют сразу шесть команд: "Ингулец" (58 очков), "Минай" (56), "Агробизнес" (54), "Волынь" (54), "Рух" (54) и "Оболонь Бровар" (48).
Читайте также: Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля
Идущий на шестом месте "Металлист 1925", имеющий в активе 48 очков, уже не сможет подняться на третью строчку – он уступает "Агробизнесу" по дополнительным показателям (личные встречи).
Результаты 28 тура Первой лиги:
"Балканы" – "Оболонь Бровар" – 1:1
"Черкащина" – "Волынь" – 0:2
"Ингулец" – "Кремень" – 3:0
"Агробизнес" – "Николаев" – 2:2
"Металлург" – "Прикарпатье" – 1:0
"Горняк-Спорт" – "Авангард" – 2:0
"Металлист 1925" – "Черноморец" – 0:0
"Рух" – "Минай" – 1:0
Таблица Первой лиги:
Напомним, что победителем Премьер-лиги сезона 2019/2020 стал "Шахтер", гарантировавший себе золотые медали за пять туров до завершения чемпионата.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк