За игнорирование коронавируса польского футболиста посадили в тюрьму

Игрок не прекратил играть после того, как узнал о положительном результате теста

Необычный случай произошел в польском футболе. Один из игроков получил положительный тест на коронавирус, но вместо того, чтобы сообщить о нем и отсидеться две недели на самоизоляции, как ни в чем ни бывало, продолжал выходить на матчи. К слову, в Украине матч "Львов" – "Минай" перенесен из-за коронавируса.

Реклама

Сразу несколько польских СМИ, в частности sport.pl, сообщили, что футболист, игравший с коронавирусом и имя которого не называется, арестован. Известно лишь, что он представляет скромную команду Кмита Забежув, а под стражу его заключили на три месяца по обвинению прокуратуры. Парень знал, что заражен COVID-19, но вместо домашней изоляции предпочел поиграть в футбол. Сообщается, что 28-летний игрок принял участие в двух товарищеских матчах, ранее сдав положительный тест на коронавирус и не сообщив о нем коллегам по цеху.

Тем временем, на самоизоляцию ушли не только команды, участвовавшие в контрольных матчах, но и другие люди, которые контактировали с футболистами. Сообщается, что речь идет о десятках людей.

Напомним, в августе коронавирус обнаружили у главы Украинской ассоциации футбола Павелко.

Смотрите сюжет о прогнозах по изготовлению вакцины от коронавируса:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама