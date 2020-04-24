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За "ломкой" звездой "Манчестер Юнайтед" выстроилась очередь, в которую добавился миланский "Интер"

24 апреля, 11:45

Елена Павлова

Второй итальянский клуб включился в борьбу за Поля Погба

Видимо, не во всех европейских футбольных клубах тяжелая финансовая ситуация, раз за французским полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба уже выстраивается очередь. Так, недавно о своем желании приобрести Погба после окончания пандемии заявил мадридский "Реал". Рассчитывал вернуть бывшую звезду и туринский "Ювентус", а теперь еще в борьбу за футболиста МЮ включился миланский "Интер".

По информации Tuttosport, "нерадзурри" контактировали с агентом Мино Райолой по поводу трансфера форварда "Эвертона" Мойзе Кина, однако во время их разговора фигурировало имя Поля Погба, который также является клиентом Райолы. Также интерес к 27-летнему французу проявлял парижский гранд "ПСЖ". Стоимость Погба оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 80 млн евро.

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Поль Погба

Поль Погба / Фото: Reuters

Напомним, что действующий контракт Поля с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон. Хотя в нынешнем розыгрыше из-за травм француза не часто видели на футбольном поле. В сезоне-2019/2020 Погба провел лишь 7 матчей в английской Премьер-лиге и одну игру в Кубке английской лиги. На свой счет хавбек записал две результативные передачи.

Смотрите, как Погба забивал за "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне

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переговоры Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Интер Италия Поль Погба трансфер Мино Райола

Источники: Спорт сегодня , TuttoSport

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