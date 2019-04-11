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За маты в адрес судьи Диего Коста будет наказан отстранением до конца сезона – СМИ

Сегодня, 13:25

Звезда мадридского "Атлетико" был удален с поля в матче с "Барселоной" в середине первого тайма

Диего Коста и судья матча "Барселона" - "Атлетико"
Диего Коста и судья матча "Барселона" - "Атлетико". Фото: AFP

Нападающий "Атлетико" Диего Коста будет отстранен на восемь матчей за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:2), информирует Cadena Cope. По информации СМИ, дисциплинарный комитет Ла Лиги дисквалифицирует Косту на 8 игр – на 4 за оскорбление арбитра и еще на 4 – за то, что форвард хватал судью рукой. До конца чемпионата Испании осталось 7 матчей.

Напомним, что "Атлетико" на выезде проиграл "Барселоне" со счетом 0:2. С 28-й минуты "матрасники" играли вдесятером из-за удаления Косты. После игры в испанских СМИ появился отрывок из отчета арбитра матча Хесуса Хиля Мансано: "Игрок был удален по той причине, что он громко кричал мне: "С*ал я на твою мать-шл*ху".

Сегодня также стало известно о дисквалификации главного тренера "ПСЖ" Томаса Тухеля. Он пропустит одну игру чемпионата Франции из-за красной карточки, полученной в последнем поединке Лиги 1. Интересно, что отстранение Тухеля начнется в 16 апреля, а несколькими днями ранее, 14 апреля, его команда на выезде сыграет с "Лиллем" и гарантирует себе чемпионский титул, если наберет хотя бы 1 очко. Томас Тухель пропустит матч 17 апреля против "Нанта".

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Тег чемпионат Испании, дисквалификация, Атлетико Мадрид, Диего Коста

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Сегодня|Спорт

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