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За неуважение к сопернику: в Италии уволили тренера после победы со счетом 27:0

17 ноября, 12:09

Руководство команды считает, что тренер должен не только тренировать, но и воспитывать

/ Фото: AFP

Тренер юношеской команды "Инвиктасауро" был уволен после победы над командой "Марина Кальчо" со счетом 27:0, сообщает Football Italia. Причиной такого решения стало неуважение к сопернику. Ранее мы писали, что тяжелобольной тренер первых чемпионов мира попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Комментируя ситуацию, президент "Инвиктасауро" Паоло Брогелли сказал: "Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла "Марину Кальчо" со счетом 27:0. Глубоко сожалеем, что такое случилось. Это противоречит ценностям юношеского футбола. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло.

Как президент, искренне извиняюсь перед клубом "Марина Кальчо". Заявляю, что руководство клуба единогласно приняло решение уволить тренера Риччини. Наши тренеры обязаны не только тренировать юных футболистов, но и прежде всего воспитывать их. Этого сегодня не было".

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Напомним, что не так давно сборная Венгрии установила рекорд по заброшенным мячам в водном поло. На чемпионате мира венгерки обыграли Южную Корею со счетом – 64:0.

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Источник: Championat.ru

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