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"За плей-офф тревожно": эксперт – о выходе сборной Украины в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019

28 мая, 09:20

Александр Сопко – об игре против Катара и результате украинской сборной на молодежном чемпионате мира

Рецепт успеха. Победу Украине вновь принес Попов после паса Булецы. Фото Getty Images
Рецепт успеха. Победу Украине вновь принес Попов после паса Булецы. Фото Getty Images.

Сборная Украины гарантировала себе место в 1/8 финала молодежного ЧМ, минимально победив вчера сверстников из Катара – 1:0. Александр Петраков действовал по принципу "победный состав не меняют", выпустив ту же основу, что и на пятничный поединок с американцами (2:1). И вновь, как и в матче со Штатами, "сине-желтые" выдали два разных тайма. В первой половине наши соперники, несмотря на статус аутсайдера, превосходили украинцев и в игровой дисциплине, и в "колючести". До перерыва азиаты и чаще били по воротам (6 ударов, у наших 5 и ни одного в створ), и лучше контролировали мяч. Петраков из-за бровки кричал: "Спокойно, в квадратик!", но тщетно.

"Мы играли практически без центра поля, мяч у нас и не держался, – говорит футбольный эксперт Александр Сопко, победитель молодежного ЧМ-1977. – Хахлев и Мусолитин – это не плеймейкеры, на которых может строиться игра, особенно последний. Мусолитин в "Черноморце" – атакующий хав, игрок отрыва. Но организовать игру, связать фланги, связать оборону с атакой у них с Хахлевым абсолютно не получалось. Я насчитал: самая длинная наша комбинация в матче состояла из 7 передач. Даже имея на каком-то участке поля численное преимущество, боялись там разыгрывать мяч, старались побыстрее от него избавиться. Такое впечатление, что ребята заточены только на отбор, на то, чтобы постоянно вступать в борьбу". Тем не менее украинцы могли забить "в раздевалку": плотный удар головой Попова пришелся чуть выше перекладины. 

После антракта у Петракова снова вышла другая команда. Почти сразу же пошли удары в створ. Булеца со штрафного целился под перекладину, но голкипер катарцев перевел мяч на угловой. В следующей атаке Конопля, ворвавшись в штрафную, бил в ближнюю "шестерку" – вновь надежно сыграл вратарь соперника. Но еще спустя несколько минут и он был бессилен. У нас вновь, как и в игре со Штатами, сработала связка Булеца – Попов: Сергей мягко навесил мяч от левой бровки, а Денис головой вколотил в сетку – 1:0. С тем и закончили, хотя последние 10 минут украинцы играли в большинстве.

Прошлый матч украинцев Сопко сравнил со вкусным борщом – а этот? "Этот напомнил мне овсянку, – говорит Сан Саныч. – Но не нашу – на молочке, с медом, с сухофруктами, а английский поридж на воде, безвкусный и пресный. Но при этом полезный. Вся полезность сегодняшнего "пориджа" – в итоговом результате, который нам позволил досрочно выйти из группы. Хотя с такой игрой тревожно за наши перспективы в плей-офф".

Свой последний матч в группе Украина проведет в четверг – против Нигерии.

Тем временем, в чемпионате Украины прошел предпоследний тур Премьер-лиги. ТОП-5 голов 31-го тура:

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Тег Александр Сопко, сборная Украины U20, футбольный эксперт, ЧМ-2019 (U-20)

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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