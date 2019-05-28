"За плей-офф тревожно": эксперт – о выходе сборной Украины в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019

Александр Сопко – об игре против Катара и результате украинской сборной на молодежном чемпионате мира

Рецепт успеха. Победу Украине вновь принес Попов после паса Булецы. Фото Getty Images.

Сборная Украины гарантировала себе место в 1/8 финала молодежного ЧМ, минимально победив вчера сверстников из Катара – 1:0. Александр Петраков действовал по принципу "победный состав не меняют", выпустив ту же основу, что и на пятничный поединок с американцами (2:1). И вновь, как и в матче со Штатами, "сине-желтые" выдали два разных тайма. В первой половине наши соперники, несмотря на статус аутсайдера, превосходили украинцев и в игровой дисциплине, и в "колючести". До перерыва азиаты и чаще били по воротам (6 ударов, у наших 5 и ни одного в створ), и лучше контролировали мяч. Петраков из-за бровки кричал: "Спокойно, в квадратик!", но тщетно.

"Мы играли практически без центра поля, мяч у нас и не держался, – говорит футбольный эксперт Александр Сопко, победитель молодежного ЧМ-1977. – Хахлев и Мусолитин – это не плеймейкеры, на которых может строиться игра, особенно последний. Мусолитин в "Черноморце" – атакующий хав, игрок отрыва. Но организовать игру, связать фланги, связать оборону с атакой у них с Хахлевым абсолютно не получалось. Я насчитал: самая длинная наша комбинация в матче состояла из 7 передач. Даже имея на каком-то участке поля численное преимущество, боялись там разыгрывать мяч, старались побыстрее от него избавиться. Такое впечатление, что ребята заточены только на отбор, на то, чтобы постоянно вступать в борьбу". Тем не менее украинцы могли забить "в раздевалку": плотный удар головой Попова пришелся чуть выше перекладины.

После антракта у Петракова снова вышла другая команда. Почти сразу же пошли удары в створ. Булеца со штрафного целился под перекладину, но голкипер катарцев перевел мяч на угловой. В следующей атаке Конопля, ворвавшись в штрафную, бил в ближнюю "шестерку" – вновь надежно сыграл вратарь соперника. Но еще спустя несколько минут и он был бессилен. У нас вновь, как и в игре со Штатами, сработала связка Булеца – Попов: Сергей мягко навесил мяч от левой бровки, а Денис головой вколотил в сетку – 1:0. С тем и закончили, хотя последние 10 минут украинцы играли в большинстве.

Прошлый матч украинцев Сопко сравнил со вкусным борщом – а этот? "Этот напомнил мне овсянку, – говорит Сан Саныч. – Но не нашу – на молочке, с медом, с сухофруктами, а английский поридж на воде, безвкусный и пресный. Но при этом полезный. Вся полезность сегодняшнего "пориджа" – в итоговом результате, который нам позволил досрочно выйти из группы. Хотя с такой игрой тревожно за наши перспективы в плей-офф".

Свой последний матч в группе Украина проведет в четверг – против Нигерии.

Тем временем, в чемпионате Украины прошел предпоследний тур Премьер-лиги. ТОП-5 голов 31-го тура:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "За плей-офф тревожно": эксперт – о выходе сборной Украины в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"